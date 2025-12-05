A qué hora y dónde ver el Sorteo del Mundial de Fútbol 2026. Foto referencial

En las próximas horas se realizará el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, que definirá los partidos de la fase de grupos para la cita global.

Los países sede serán Estados Unidos, México y Canadá, para el campeonato que tendrá 48 equipos, con 12 grupos de cuatro selecciones. Sin embargo, algunas se conocerán más adelante en los próximos repechajes.

A qué hora es el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial de Fútbol 2026 se realizará este viernes, 5 de diciembre, a las 14:00 horas de Chile.

Este evento tendrá lugar en el Centro Kennedy de Washington DC y contará con la participación de autoridades, presidentes de federaciones y entrenadores de las selecciones participantes.

Dónde ver el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial de Fútbol 2026 se transmitirá por Chilevisión y también mediante ESPN .

De forma online, el evento se podrá ver en chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.