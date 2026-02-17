SUSCRÍBETE
    A qué hora y quién transmite Huachipato contra Carabobo por la Copa Libertadores

    Los Acereros tienen su estreno en la competencia internacional durante martes.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora ver y quién transmite Huachipato contra Carabobo por la Copa Libertadores. Foto referencial EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Llega el debut de Huachipato en la Copa Libertadores y este martes afronta su primer desafío contra Carabobo de Venezuela.

    Los clubes se miden en el marco del duelo de ida por la fase 2, un partido crucial para el avance de los Acereros en la cita internacional.

    Cuándo juega Carabobo vs. Huachipato

    El partido de Carabobo contra Huachipato por la Copa Libertadores es este martes, 17 de febrero, a las 19:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Misael Delgado de Valencia, Venezuela.

    Quién transmite Carabobo vs. Huachipato

    El partido de Carabobo contra Huachipato se transmite en el canal ESPN Premium.

    De forma online, el duelo de la Copa Libertadores va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresLibertadoresHuachipatoCaraboboCarabobo - HuachipatoHuachipato - CaraboboDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

