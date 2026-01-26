Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026? Foto referencial

Avanza el inicio del año 2026 y cabe preguntarse por el siguiente cambio de hora, el que se concretará en los próximos meses.

Cabe recordar que la última modificación a los relojes se realizó en septiembre pasado, donde se adelantaron los minutos para dar inicio al horario de verano que rige actualmente.

Cuándo es el cambio de hora

El primer cambio de hora del año se realizará durante el 4 de abril , donde a las 00:00 horas del domingo 5 se deberá atrasar el reloj en 60 minutos hasta las 23:00 horas del sábado, para dar paso al horario de invierno.

La modificación abarcará a todo el territorio nacional, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, además de la Región de Aysén.

Cambio de hora: ¿Cuándo será la primera modificación de 2026? Foto referencial de archivo

Dicha medida se encuentra estipulada en el Decreto 244, que señala que el horario de verano rige “hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026”.

Cabe recordar que este proceso suele ser automático en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores, smartphones y relojes inteligentes.

En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.