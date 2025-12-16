Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario. Foto referencial Instagram @cocacola_cl

La Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar sigue su recorrido por la Región Metropolitana y este miércoles aterriza en la comuna de La Florida.

El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Caravana Navideña Coca Cola en La Florida

La Caravana Navideña Coca Cola llega a La Florida este miércoles, 17 de diciembre, entre las 20:00 y las 23:00 horas.

Según el trayecto informado por la empresa, el punto de inicio corresponde al Parque Eduardo Frei y el final al Estadio Bicentenario, pasando por las siguientes calles:

Av. Departamental

Av. La Florida

Av. La Florida Lateral

Gerónimo Alderete

Manutara

C. Dr. Sotero del Río

Enrique Olivares

*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.