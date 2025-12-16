Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario
Los camiones decorados e iluminados que llevan al Viejito Pascuero y sus ayudantes se presentan en la comuna durante el miércoles.
La Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar sigue su recorrido por la Región Metropolitana y este miércoles aterriza en la comuna de La Florida.
El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.
Caravana Navideña Coca Cola en La Florida
La Caravana Navideña Coca Cola llega a La Florida este miércoles, 17 de diciembre, entre las 20:00 y las 23:00 horas.
Según el trayecto informado por la empresa, el punto de inicio corresponde al Parque Eduardo Frei y el final al Estadio Bicentenario, pasando por las siguientes calles:
- Av. Departamental
- Av. La Florida
- Av. La Florida Lateral
- Gerónimo Alderete
- Manutara
- C. Dr. Sotero del Río
- Enrique Olivares
*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
