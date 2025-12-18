Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario
El Viejito Pascuero y sus ayudantes visitan la comuna durante este jueves.
La Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar finaliza su recorrido por la Región Metropolitana con su visita a la comuna de Maipú durante este jueves, antes de partir a la zona norte del país.
El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.
Caravana Navideña Coca Cola en Maipú
La Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú este jueves, 18 de diciembre, desde las 20:00 a las 22:00 horas.
Según el trayecto informado por la empresa, el punto de inicio corresponde a Plaza Maipú y el trayecto avanza por las siguientes calles:
- Av. 5 de abril
- Av. Los Pajartitos
- Av. 5 de abril
- Av. Segunda Transversal
- Central Gonzalos Péres Llona
- Av. Los Pajaritos
- Av. 5 de abril
La ruta tiene como punto de término el Templo Votivo de Maipú.
*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
