Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario. Foto referencial Instagram @cocacola_cl

La Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar finaliza su recorrido por la Región Metropolitana con su visita a la comuna de Maipú durante este jueves, antes de partir a la zona norte del país.

El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Caravana Navideña Coca Cola en Maipú

La Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú este jueves, 18 de diciembre, desde las 20:00 a las 22:00 horas.

Según el trayecto informado por la empresa, el punto de inicio corresponde a Plaza Maipú y el trayecto avanza por las siguientes calles:

Av. 5 de abril

Av. Los Pajartitos

Av. 5 de abril

Av. Segunda Transversal

Central Gonzalos Péres Llona

Av. Los Pajaritos

Av. 5 de abril

La ruta tiene como punto de término el Templo Votivo de Maipú.

*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.