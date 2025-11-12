Comienza el periodo complementario de la Admisión Escolar: cómo postular en esta etapa. Foto referencial de archivo

Avanza el calendario de plazos del Sistema de Admisión Escolar y a partir de este miércoles se encuentra habilitado el periodo complementario de postulación.

Se trata de una etapa dirigida exclusivamente a los grupos que se encuentran en alguna de estas situaciones:

Quienes no postularon en el periodo principal

Quienes no fueron asignados a un establecimiento y no corrió la lista de espera automática en el periodo principal

Quienes rechazaron la asignación

Cómo postular al periodo complementario de la Admisión Escolar

La postulación al periodo complementario se realiza en la página sistemadeadmisionescolar.cl, que estará habilitada hasta el 19 de noviembre a las 14:00 horas.

De acuerdo a los plazos establecidos por el Ministerio de Educación para el proceso de este año, los resultados de la presente etapa se publicarán el 2 de diciembre.

Posteriormente se realizarán las matrículas para 2026, en las siguientes fechas: