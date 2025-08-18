Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena. Foto referencial

Durante este lunes, 18 de agosto, comenzó la preventa de entradas para el próximo concierto de Ricky Martin en Chile.

Tal como se anunció recientemente, el artista estará en suelo nacional durante el 4 de octubre, espectáculo presentado como el show inaugural del Claro Arena, recinto perteneciente a Universidad Católica.

Venta de entradas para Ricky Martin

La venta de entradas para el concierto de Ricky Martin en el Claro Arena se realiza mediante el sistema Puntoticket.

Actualmente se encuentra activa la preventa exclusiva de Banco Falabella , que ofrece a sus clientes un descuento del 20% pagando con tarjetas Mastercard Falabella.

La etapa estará activa por 48 horas o hasta agotar stock, donde se pasará a la venta general, a la vez que clientes Claro podrán comprar boletos con un 15% de descuento.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio:

Primeras filas central $291.250

Primeras filas lateral $256.300

Diamante central $233.000

Diamante lateral $209.700

Sergio Livingstone 1 $186.400

Sergio Livingstone 2 $151.450

Alberto Fouillioux bajo $104.850

Platinum $87.375

Alberto Fouillioux alto $87.375

Golden $69.900

Mario Lepe bajo $64.075

Mario Lepe alto $58.250

Los sectores Sergio Livingstone 1 y 2, Alberto Fouillioux bajo y Mario lepe bajo disponen de boletos para silla de ruedas y acompañantes al mismo valor.

De acuerdo a la ticketera, la entrada es requerido para niños mayores de 3 años, mientras que se prohíbe el ingreso a menores de esa edad.