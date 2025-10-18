SUSCRÍBETE
Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Las altas temperaturas no solo se traducen en un mayor gasto energético, porque también pueden comprometer el rendimiento del electrodoméstico y la conservación de comida.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor. Foto referencial

Llegan los meses más calurosos del año y junto a ellos un mayor esfuerzo a realizar por parte del refrigerador para mantener los alimentos frescos y seguros, por lo que resulta fundamental preocuparse de su mantenimiento.

El gasto energético en la vivienda se ve aumentado durante la primavera y el verano, donde gran parte del mismo es destinado al funcionamiento de este electrodoméstico.

Sin embargo, atender al cuidado del refrigerador no solo resulta de importancia para ahorrar en la cuenta de electricidad, porque también se debe considerar que las altas temperaturas pueden alterar el trabajo del equipo y comprometer la conservación de la comida almacenada en él.

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor. Foto referencial de archivo

“Durante los días de calor, el refrigerador necesita trabajar con más constancia para mantener una temperatura estable. Si no está bien regulado, puede generar puntos fríos o zonas con menor ventilación, afectando la conservación de los alimentos”, detalla al respecto Teresa Cruz, Brand Manager de Home Appliances Solutions de LG Electronics Chile.

Recomendaciones para el cuidado del refrigerador

Ante la llegada de los meses más cálidos, la especialista recordó cuáles son los hábitos que pueden mantener un buen rendimiento y prolongar la vida útil del refrigerador.

  • Revisar la temperatura interna: lo ideal es mantener entre 2°C y 5°C para el compartimiento de refrigeración y -18°C para el congelador.
  • Evitar la sobrecarga: una carga excesiva bloquea la circulación del aire frío y fuerza al motor a trabajar más.
  • Limpiar las rejillas y sellos de las puertas: el polvo y la suciedad pueden impedir una correcta ventilación o cierre hermético.

Junto con lo anterior, algunas innovaciones permiten facilitar esta tarea, tal como las líneas del ecosistema LG ThinQ, que permiten monitorear y ajustar la temperatura desde el celular, o la tecnología InstaView que consta en un panel de vidrio que se ilumina, permitiendo ver el interior del refrigerador sin abrir la puerta y así evitar el cambio de temperatura.

