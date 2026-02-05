Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero. Foto referencial de archivo

A partir de febrero se registra un aumento en la Pensión Garantizada Universal o PGU, con un monto máximo de $231.732 para los adultos mayores beneficiados.

La cifre sube desde los $224.004 que se facilitaron desde 2025, ante la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año pasado, que registró un alza de 3,45% según lo informado desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Junto con lo anterior, el beneficio ajustó igualmente las cifras de la Pensión Inferior de $762.822 a $789.139, ingreso que marca el monto máximo a recibir por la PGU.

Además, la Pensión Superior subió desde $1.210.828 a $1.252.602, correspondiente a la cifra que determina el tope de ingreso que puede tener un postulante para recibir el beneficio de forma proporcional.

En paralelo y ante la Reforma de Pensiones, los pensionados de 82 años que accedieron en septiembre a la PGU de $250.000 cuentan con un reajuste que deja el beneficio en $250.275, considerando la variación del IPC del periodo octubre a diciembre de 0,11%, según informó la Superintendencia de Pensiones (SP).

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

Tener 65 años o más.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.

Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.

Acreditar residencia en Chile de, al menos, 20 años desde los 20 años de edad, y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.