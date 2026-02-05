SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    La Pensión Garantizada Universal ya dispone de su reajuste anual, que se traduce en un alza para el monto que reciben los adultos mayores.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A partir de febrero se registra un aumento en la Pensión Garantizada Universal o PGU, con un monto máximo de $231.732 para los adultos mayores beneficiados.

    La cifre sube desde los $224.004 que se facilitaron desde 2025, ante la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año pasado, que registró un alza de 3,45% según lo informado desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    Junto con lo anterior, el beneficio ajustó igualmente las cifras de la Pensión Inferior de $762.822 a $789.139, ingreso que marca el monto máximo a recibir por la PGU.

    Además, la Pensión Superior subió desde $1.210.828 a $1.252.602, correspondiente a la cifra que determina el tope de ingreso que puede tener un postulante para recibir el beneficio de forma proporcional.

    En paralelo y ante la Reforma de Pensiones, los pensionados de 82 años que accedieron en septiembre a la PGU de $250.000 cuentan con un reajuste que deja el beneficio en $250.275, considerando la variación del IPC del periodo octubre a diciembre de 0,11%, según informó la Superintendencia de Pensiones (SP).

    Cómo postular a la PGU

    La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

    En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

    Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

    • Tener 65 años o más.
    • No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.
    • Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.
    • Acreditar residencia en Chile de, al menos, 20 años desde los 20 años de edad, y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
