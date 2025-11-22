Concierto de Shakira: Metro de Santiago y RED Buses anuncian refuerzo de transporte

Este sábado a las 21:00 horas se realizará el concierto de la cantante colombiana Shakira en el Parque Estadio Nacional de Ñuñoa, región Metropolitana.

Por esto, Metro de Santiago informó que extenderá su hora de funcionamiento hasta las 00:30 horas para facilitar el transporte de los espectadores de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran: Estoy Aquí Tour”.

Las estaciones que estarán disponibles hasta las 00:30 horas son las de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.

También estarán disponibles las estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Algunas estaciones de la Línea 3 de salida también estarán abiertas. Entre ellas están: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.

Por último, estará abierta hasta las 00:30 la estación de combinación Ñuñoa.

RED Buses y buses de apoyo

Por su lado, RED Movilidad también anunció un plan de transporte para este sábado en la noche.

Para el concierto de Shakira, informaron que habrán buses de apoyo en Peñalolén, La Florida, Maipú, Pudahuel, entre otras comunas.

De acuerdo a la institución, los buses RED estarán disponibles desde las 23:00 horas hasta las 00:30 de la noche.

Los recorridos disponibles son de los buses de la 103, con destino a Peñalolén; el bus 104, con dirección a La Florida y Puente Alto; 506 que irá hacia Maipú y Peñalolén.

Finalmente se encuentra el bus 516, con destino a la Alameda y Pudahuel y el 201, con dirección a San Bernardo.