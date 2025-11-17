Confirman fecha del próximo Black Friday con cuatro días de descuentos

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirmó los detalles de la próxima edición del Black Friday 2025, evento que se ha consolidado como iniciativa principal a la hora de identificar descuentos en el comercio.

Según indicó el organismo recientemente, la fecha reunirá cientos de tiendas y marcas de variados rubros, las que presentarán una serie de promociones exclusivas en el país.

Cuándo es el Black Friday

Se confirmó la realización del Black Friday desde el viernes 28 de noviembre al lunes 1 de diciembre de 2025.

La CCS confirmó que las ofertas se reunirán en el sitio oficial blackfridayccs.cl, que agrupa a las tiendas físicas y sitios de e-commerce participantes que cuentan con el Sello Oficial del evento.

Además, para esta ocasión también se podrá utilizar la aplicación CyberApp, que permite identificar los puntos de venta y verificar la autenticidad de las marcas que se añaden a la fecha.

Se destacó que el evento oficial tendrá a marcas verificadas y adheridas al Código de Buenas Prácticas, se cumplirá la Ley del Consumidor y los comercios online y presenciales tendrán más de dos mil puntos georreferenciados.