Corte de luz programado para este domingo afectará a cinco comunas de la RM

Enel informó que la interrupción del suministro, que se extenderá por hasta ocho horas, busca ejecutar trabajos de mantenimiento y mejora del servicio.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

Vecinos de distintos puntos de la Región Metropolitana deberán prepararse para un corte de luz programado este domingo 19 de octubre, luego de que Enel informara sobre una suspensión temporal del suministro eléctrico en cinco comunas de la capital.

De acuerdo con la compañía, la interrupción se extenderá por un máximo de ocho horas y se realizará con el objetivo de efectuar labores de mantenimiento, mejoras en la calidad del servicio y conexión de nuevos clientes.

Las comunas afectadas serán Lampa, Conchalí, Vitacura, Peñalolén y Santiago, aunque Enel precisó que los cortes no abarcarán la totalidad de cada comuna, sino que estarán limitados a zonas específicas. En algunos casos, el suministro podría restablecerse antes del plazo previsto, dependiendo del avance de los trabajos.

A través de su sitio web, la empresa habilitó un mapa interactivo con los sectores y horarios exactos donde se desarrollarán las faenas.

Desde la compañía recalcaron que los trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo que busca garantizar un servicio más estable y seguro para los hogares y comercios de la capital.

