Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Mercado Paula regresa con todo en su 16° versión, de la mano de tres jornadas que estarán cargadas de experiencias gastronómicas, además de música, moda, diseño, decoración y más.

Donde la cultura se come, se baila, se vive es el concepto que reúne los renovados sectores, contenidos y expositores del consolidado evento familiar de la Región Metropolitana.

El clásico encuentro de Paula se desarrollará el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre en el Parque Padre Hurtado, ubicado en Av. Francisco Bilbao 8105, La Reina.

El horario del viernes y sábado será entre 11:00 y 23:00 horas, mientras que el domingo funcionará desde las 11:00 a las 21:00 horas.

Para cada día se preparan actividades dirigidas a todas las edades, incluyendo talleres, charlas en vivo, catas, degustaciones y presentaciones de libros.

A eso se suma que cada jornada cerrará con un festival de música para bailar y disfrutar.

Los números en vivo del viernes incluyen la cumbia de Sour Band y los ritmos de DJ Bitman, que ha tenido participaciones estelares como en Lollapalooza.

Para el sábado se podrá disfrutar de la cantautora de indie folk Rosario Alfonso y el funk de Los Tetas. Pasando al domingo, el cierre estará a cargo de Colibrí Waves y la electrónica de Seb&Soto.

Con el objetivo de organizar la visita a Mercado Paula, ya se puede revisar el cronograma completo de actividades aquí.

Venta de entradas para Mercado Paula

La venta de entradas para la próxima edición de Mercado Paula se encuentra activa mediante la plataforma Ticketplus.

El boleto tiene un valor general adulto de $8.900 más cargo por servicio y es válido para cualquiera de los tres días.

Para niños de hasta 12 años el acceso es liberado.

Al adquirir las entradas también se dispone de un descuento de 20% con tarjeta Las Condes y Providencia, además de una rebaja de 25% para vecinos de La Reina y miembros de Beneficios Club LT, ingresando el RUT.