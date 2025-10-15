SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

La invitación es para disfrutar de una serie de expositores en el Parque Padre Hurtado, Donde la cultura se come, se baila, se vive.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto

Mercado Paula regresa con todo en su 16° versión, de la mano de tres jornadas que estarán cargadas de experiencias gastronómicas, además de música, moda, diseño, decoración y más.

Donde la cultura se come, se baila, se vive es el concepto que reúne los renovados sectores, contenidos y expositores del consolidado evento familiar de la Región Metropolitana.

El clásico encuentro de Paula se desarrollará el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre en el Parque Padre Hurtado, ubicado en Av. Francisco Bilbao 8105, La Reina.

El horario del viernes y sábado será entre 11:00 y 23:00 horas, mientras que el domingo funcionará desde las 11:00 a las 21:00 horas.

Para cada día se preparan actividades dirigidas a todas las edades, incluyendo talleres, charlas en vivo, catas, degustaciones y presentaciones de libros.

A eso se suma que cada jornada cerrará con un festival de música para bailar y disfrutar.

Los números en vivo del viernes incluyen la cumbia de Sour Band y los ritmos de DJ Bitman, que ha tenido participaciones estelares como en Lollapalooza.

Para el sábado se podrá disfrutar de la cantautora de indie folk Rosario Alfonso y el funk de Los Tetas. Pasando al domingo, el cierre estará a cargo de Colibrí Waves y la electrónica de Seb&Soto.

Con el objetivo de organizar la visita a Mercado Paula, ya se puede revisar el cronograma completo de actividades aquí.

Venta de entradas para Mercado Paula

La venta de entradas para la próxima edición de Mercado Paula se encuentra activa mediante la plataforma Ticketplus.

El boleto tiene un valor general adulto de $8.900 más cargo por servicio y es válido para cualquiera de los tres días.

Para niños de hasta 12 años el acceso es liberado.

Al adquirir las entradas también se dispone de un descuento de 20% con tarjeta Las Condes y Providencia, además de una rebaja de 25% para vecinos de La Reina y miembros de Beneficios Club LT, ingresando el RUT.

Más sobre:Mercado PaulaPanoramasEntretenimientoGastronomíaMúsicaModaActividadesPreciosEntradasDescuentoDescuento VecinoTicketplusVenta de entradasEntradas Mercado PaulaCronogramaProgramaciónInvitados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía no solicita cambio de cautelar: Luis Hermosilla mantiene arresto domiciliario

EE.UU vuelve a comprar pesos argentinos y planea ampliar ayuda financiera

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

ProCultura: Corte de Apelaciones de Antofagasta rechaza recurso de la Fiscalía y causa de Orrego se verá en Santiago

Bolsas rotas, fallos en registros y falta de sistemas: Contraloría detecta irregularidades en destrucción de droga incautada

La paz duró menos de 24 horas: dichos de secretaria general de republicanos sobre Jaime Guzmán desatan molestia UDI

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Roma vs. Barcelona por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más
Chile

Cuándo es Mercado Paula y quiénes estarán: entradas, descuentos y todo lo que debes saber del evento que reúne gastronomía, música y más

ProCultura: Corte de Apelaciones de Antofagasta rechaza recurso de la Fiscalía y causa de Orrego se verá en Santiago

Bolsas rotas, fallos en registros y falta de sistemas: Contraloría detecta irregularidades en destrucción de droga incautada

EE.UU vuelve a comprar pesos argentinos y planea ampliar ayuda financiera
Negocios

EE.UU vuelve a comprar pesos argentinos y planea ampliar ayuda financiera

La alerta roja del CFA: nuevo incumplimiento de meta fiscal aumenta la posibilidad de que deuda pública supere el límite de 45% del PIB en 2027

Fondos generacionales: ¿determinísticos o adaptativos?

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años
Tendencias

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Neymar busca su última gran oportunidad: se ofrece a dos clubes de Italia para llegar al Mundial
El Deportivo

Neymar busca su última gran oportunidad: se ofrece a dos clubes de Italia para llegar al Mundial

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali por semifinales de la Copa Libertadores femenina

Escocia invita a los Cóndores a un test match de lujo que está en duda por la falta de recursos para viajar

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”
Cultura y entretención

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Ensayos, un gimnasio para él y pichanga con cracks locales: el mediático paso de Rauw Alejandro por Chile

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú
Mundo

El polémico perfil de Ernesto Álvarez, el nuevo primer ministro de Perú

Greta Thunberg, tras denunciar torturas en Israel: “Imagina lo que hacen a los palestinos a puerta cerrada”

Estados Unidos: Declaran estado de emergencia en Los Ángeles por las redadas contra los migrantes

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo