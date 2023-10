Five Nights at Freddy’s: fecha de estreno y preventa de la película en Chile

La película Five Nights at Freddy’s, basada en la popular serie de videojuegos de terror del mismo nombre, llegará próximamente a los cines.

Después de diferentes cambios de producción, Emma Tammi (The Wind) fue la encargada de dirigir esta producción cinematográfica, así como también de escribir el guion junto a Seth Cuddeback y Scott Cawthon, quien es el creador original del juego.

Five Nights at Freddy’s estará protagonizada por Josh Hutcherson (Los juegos del hambre), Elizabeth Lail (You), Piper Rubio (Inestable), Kat Conner Sterling (Tenemos un fantasma), Mary Stuart Masterson (Alguien Maravilloso) y Matthew Lillard (Scream).

¿De qué trata la película?

La película de Five Nights at Freddy’s contará la historia de Mike Schmidt (Hutcherson), un joven que tiene problemas financieros, por lo que decide tomar un trabajo como guardia de seguridad en un restaurante temático abandonado llamado Freddy Fazbear’s Pizza.

Al darse cuenta que algo ocurre en el edificio, según Collider, Mike se pone en contacto con la policía Vanessa Shelly (Lail), quien le explica que, hace unas décadas, cinco niños desaparecieron dentro del restaurante y sus cuerpos nunca fueron encontrados.

De esta manera, durante su primera noche en el lugar, el protagonista descubrirá que nada es lo que parece, ya que los personajes animatrónicos del lugar no solo cobran vida a esa hora, sino que también se convierten en asesinos.

Por ende, Mike deberá intentar sobrevivir, mientras también debe cuidar y mantener con vida a Abby (Rubio), su hermana menor, ya que los personajes animatrónicos, conocidos como Freddy, Bonnie, Chica, Cupcake y Foxy desean que ella sea su nueva víctima.

Póster de Five Nights at Freddy's. Foto Instagram.

Fecha de estreno de Five Nights at Freddy’s en Chile

Five Nights at Freddy’s se estrenará en los cines chilenos el próximo jueves 26 de octubre, por ende, un día antes que su lanzamiento en Estados Unidos.

Además, el largometraje, que tendrá una duración de 1 hora y 50 minutos, es recomendado para mayores de 14 años.

¿Cómo comprar entradas para la preventa de Five Nights at Freddy’s?

Las personas ya pueden comprar, por medio de preventa, sus entradas para Five Nights at Freddy’s. Este proceso lo pueden realizar a través de las páginas o de las apps de las siguientes cadenas de cine del país:

Al ingresar a la página del cine escogido, la persona solo deberá hacer clic en el banner en el que se indica la preventa de la película y seguir los pasos indicados para, finalmente, pagar las entradas de manera virtual.