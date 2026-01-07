Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre
El proceso se realizará en las próximas semanas y considera dos tipos de pago.
Para finales de enero se encuentra programado el proceso de devolución masiva de excedentes de cotización por parte de las Isapres.
Se trata de un proceso dirigido a aquellos afiliados que, con su cotización del 7%, superaron el valor pactado en su plan de salud.
A lo anterior se suma la devolución de cobros en exceso por la aplicación de la Tarifa Única de Factores (TUF), en cumplimiento de la Ley Corta de Isapres.
Cuándo se paga el excedente de Isapre
Las fechas de pago de la devolución masiva de excedentes de cotización de Isapres son las siguientes:
- Isalud: entre el 22 y el 23 de enero
- Colmena: 30 de enero
- Fundación: 30 de enero
- Cruz Blanca: 29 de enero
- Vida Tres: 28 de enero
- Nueva Masvida: 29 de enero
- Banmédica: 28 de enero
- Consalud: entre el 28 y 29 de enero
- Esencial: 28 de enero
Para el correcto trámite se llama a que los afiliados revisen sus saldos de excedentes y verifiquen que sus datos bancarios estén actualizados para recibir su devolución.
Según indica la Superintendencia de Salud, los excedentes de cotización se pueden utilizar en los siguientes casos:
- Cubrir las cotizaciones en caso de cesantía.
- Pagar la totalidad o parte de una atención de salud.
- Pagar prestaciones de salud no cubiertas en el contrato como medicamentos ambulatorios o atenciones excluidas.
- Cubrir cotizaciones adicionales voluntarias.
- Pagar el plan de salud cuando el afiliado tramita su jubilación.
- Pagar cuotas de préstamos de salud otorgado por la Isapre.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.