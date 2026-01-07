SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    El proceso se realizará en las próximas semanas y considera dos tipos de pago.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre. Foto referencial de archivo Andres Perez

    Para finales de enero se encuentra programado el proceso de devolución masiva de excedentes de cotización por parte de las Isapres.

    Se trata de un proceso dirigido a aquellos afiliados que, con su cotización del 7%, superaron el valor pactado en su plan de salud.

    A lo anterior se suma la devolución de cobros en exceso por la aplicación de la Tarifa Única de Factores (TUF), en cumplimiento de la Ley Corta de Isapres.

    Cuándo se paga el excedente de Isapre

    Las fechas de pago de la devolución masiva de excedentes de cotización de Isapres son las siguientes:

    • Isalud: entre el 22 y el 23 de enero
    • Colmena: 30 de enero
    • Fundación: 30 de enero
    • Cruz Blanca: 29 de enero
    • Vida Tres: 28 de enero
    • Nueva Masvida: 29 de enero
    • Banmédica: 28 de enero
    • Consalud: entre el 28 y 29 de enero
    • Esencial: 28 de enero

    Para el correcto trámite se llama a que los afiliados revisen sus saldos de excedentes y verifiquen que sus datos bancarios estén actualizados para recibir su devolución.

    Según indica la Superintendencia de Salud, los excedentes de cotización se pueden utilizar en los siguientes casos:

    • Cubrir las cotizaciones en caso de cesantía.
    • Pagar la totalidad o parte de una atención de salud.
    • Pagar prestaciones de salud no cubiertas en el contrato como medicamentos ambulatorios o atenciones excluidas.
    • Cubrir cotizaciones adicionales voluntarias.
    • Pagar el plan de salud cuando el afiliado tramita su jubilación.
    • Pagar cuotas de préstamos de salud otorgado por la Isapre.
    Más sobre:SaludIsapreIsapresDevolución de excedentesExcedentes IsapreFechaFecha de pagoDevolución masiva de excedentesExcedentesIsaludColmenaFundaciónCruz BlancaVida TresNueva MasvidaBanmédicaConsaludEsencial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Este es ‘nuestro’ hemisferio”: embajador de Estados Unidos responde al Presidente Boric por arremetida contra Trump

    Sernac y Entel llegan a acuerdo compensatorio que beneficiará a más de 2 millones de personas

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    Presidenta de la CPC elogia nuevamente a Jorge Quiroz de cara al inicio del gobierno de Kast

    Incendio forestal afecta al cerro San Cristóbal

    Coaniquem hace positivo balance tras año nuevo: solo siete menores con quemaduras y los casos bajan un 90% desde el 2000

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Marruecos por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Marruecos por el Mundial de la Kings League

    2.
    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    Pet Shop Boys en el Movistar Arena: revisa la fecha y cuándo comienza la venta de entradas

    4.
    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Científico chileno apuesta por la energía nuclear para salvar cultivos en tiempos de sequía
    Chile

    Científico chileno apuesta por la energía nuclear para salvar cultivos en tiempos de sequía

    “Este es ‘nuestro’ hemisferio”: embajador de Estados Unidos responde al Presidente Boric por arremetida contra Trump

    Incendio forestal afecta al cerro San Cristóbal

    Sernac y Entel llegan a acuerdo compensatorio que beneficiará a más de 2 millones de personas
    Negocios

    Sernac y Entel llegan a acuerdo compensatorio que beneficiará a más de 2 millones de personas

    Presidenta de la CPC elogia nuevamente a Jorge Quiroz de cara al inicio del gobierno de Kast

    Canadiense Galantas Gold anuncia acuerdo para compra de proyecto de oro y aumenta su presencia en Chile

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    La U le busca salida a Leandro Fernández: el misterio detrás de la inminente partida del delantero
    El Deportivo

    La U le busca salida a Leandro Fernández: el misterio detrás de la inminente partida del delantero

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile
    Cultura y entretención

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro