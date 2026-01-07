Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre. Foto referencial de archivo

Para finales de enero se encuentra programado el proceso de devolución masiva de excedentes de cotización por parte de las Isapres.

Se trata de un proceso dirigido a aquellos afiliados que, con su cotización del 7%, superaron el valor pactado en su plan de salud.

A lo anterior se suma la devolución de cobros en exceso por la aplicación de la Tarifa Única de Factores (TUF), en cumplimiento de la Ley Corta de Isapres.

Cuándo se paga el excedente de Isapre

Las fechas de pago de la devolución masiva de excedentes de cotización de Isapres son las siguientes:

Isalud: entre el 22 y el 23 de enero

Colmena: 30 de enero

Fundación: 30 de enero

Cruz Blanca: 29 de enero

Vida Tres: 28 de enero

Nueva Masvida: 29 de enero

Banmédica: 28 de enero

Consalud: entre el 28 y 29 de enero

Esencial: 28 de enero

Para el correcto trámite se llama a que los afiliados revisen sus saldos de excedentes y verifiquen que sus datos bancarios estén actualizados para recibir su devolución.

Según indica la Superintendencia de Salud, los excedentes de cotización se pueden utilizar en los siguientes casos: