Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSV por la Champions League en TV y streaming
Los alemanes reciben al cuadro de Países Bajos por la segunda fecha.
Este miércoles siguen los cruces por la segunda fecha de la Champions League, donde el Bayer Leverkusen recibe a PSV Eindhoven.
El cuadro alemán viene de empatar a 2 con Copenhague en el debut, mientras que su rival cayó por 1-3 ante Union Saint-Gilloise en la primera jornada.
Cuándo juega Bayer Leverkusen vs. PSV
El partido de Bayer Leverkusen vs. PSV es este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los equipos se miden en el estadio BayArena de Alemania.
Dónde ver a Bayer Leverkusen vs. PSV
El partido de Bayer Leverkusen contra PSV tiene transmisión confirmada para nuestro país en el canal ESPN7 y de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.