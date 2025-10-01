Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSV por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSV por la Champions League en TV y streamin . Foto referencial de archivo

Este miércoles siguen los cruces por la segunda fecha de la Champions League, donde el Bayer Leverkusen recibe a PSV Eindhoven.

El cuadro alemán viene de empatar a 2 con Copenhague en el debut, mientras que su rival cayó por 1-3 ante Union Saint-Gilloise en la primera jornada.

Cuándo juega Bayer Leverkusen vs. PSV

El partido de Bayer Leverkusen vs. PSV es este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Los equipos se miden en el estadio BayArena de Alemania.

Dónde ver a Bayer Leverkusen vs. PSV