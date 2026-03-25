Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido en TV y streaming
Los clubes se miden en el marco de la Fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.
Avanzan los partidos por la Copa de la Liga 2026 y la segunda fecha enfrenta a Huachipato con Coquimbo Unido, por el Grupo A.
Los clubes van por la victoria que les permita sumar puntos y avanzar en la nueva competencia, que tiene como principal atractivo el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, además de la Supercopa.
Cuándo juega Huachipato vs. Coquimbo
El partido de Huachipato contra Coquimbo Unido es este miércoles, 25 de marzo, a las 18:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Huachipato de la Región del Biobío para este compromiso.
Dónde ver a Huachipato vs. Coquimbo
El partido de Huachipato contra Coquimbo Unido se transmite en el canal TNT Sports.
De forma online, el cruce por la Copa de la Liga se encuentra en la plataforma HBO Max.
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