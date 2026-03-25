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    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Los clubes se miden en el marco de la Fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido en TV y streaming. Foto referencial de archivo EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Avanzan los partidos por la Copa de la Liga 2026 y la segunda fecha enfrenta a Huachipato con Coquimbo Unido, por el Grupo A.

    Los clubes van por la victoria que les permita sumar puntos y avanzar en la nueva competencia, que tiene como principal atractivo el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, además de la Supercopa.

    Cuándo juega Huachipato vs. Coquimbo

    El partido de Huachipato contra Coquimbo Unido es este miércoles, 25 de marzo, a las 18:00 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Huachipato de la Región del Biobío para este compromiso.

    Dónde ver a Huachipato vs. Coquimbo

    El partido de Huachipato contra Coquimbo Unido se transmite en el canal TNT Sports.

    De forma online, el cruce por la Copa de la Liga se encuentra en la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa de la LigaCopa de la Liga 2026HuachipatoCoquimbo UnidoHuachipato - Coquimbo UnidoDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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