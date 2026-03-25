Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Coquimbo Unido en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Avanzan los partidos por la Copa de la Liga 2026 y la segunda fecha enfrenta a Huachipato con Coquimbo Unido, por el Grupo A.

Los clubes van por la victoria que les permita sumar puntos y avanzar en la nueva competencia, que tiene como principal atractivo el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, además de la Supercopa.

Cuándo juega Huachipato vs. Coquimbo

El partido de Huachipato contra Coquimbo Unido es este miércoles, 25 de marzo, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Huachipato de la Región del Biobío para este compromiso.

Dónde ver a Huachipato vs. Coquimbo

El partido de Huachipato contra Coquimbo Unido se transmite en el canal TNT Sports .

De forma online, el cruce por la Copa de la Liga se encuentra en la plataforma HBO Max.