Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming
Los valencianos reciben a los azulgrana durante este sábado por el torneo español.
Este fin de semana sigue la acción de LaLiga de España, que en su segunda fecha enfrenta a Levante de Valencia con Barcelona.
Los locales llegan a la jornada tras caer por 1-2 ante Alavés, mientras que el cuadro azulgrana se presenta tras un triunfo por 3-0 contra Mallorca.
Cuándo juega Levante vs. Barcelona
El partido de Levante vs. Barcelona es este sábado, 23 de agosto, a las 15:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Ciudad de Valencia de España.
Dónde ver a Levante vs. Barcelona
El partido de Levante vs. Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.