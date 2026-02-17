Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League. Foto referencial de archivo asmonaco.com

Este martes vuelve la acción de la Champions League y comienza su fase de playoffs, donde uno de los primeros cruces enfrenta a Monaco con el Paris Saint-Germain.

El PSG llega como visitante durante esta tarde, en el marco de duelo de ida para definir el avance en el campeonato europeo.

Cuándo juega Monaco vs. PSG

El partido del Monaco contra el PSG es este martes, 17 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los locales reciben a su visitante en el Estadio Luis II.

Dónde ver a Monaco vs. PSG

El partido de Monaco contra el PSG se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.