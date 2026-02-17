SUSCRÍBETE
    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Los clubes se miden durante este martes por el inicio de los playoffs.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League. Foto referencial de archivo asmonaco.com

    Este martes vuelve la acción de la Champions League y comienza su fase de playoffs, donde uno de los primeros cruces enfrenta a Monaco con el Paris Saint-Germain.

    El PSG llega como visitante durante esta tarde, en el marco de duelo de ida para definir el avance en el campeonato europeo.

    Cuándo juega Monaco vs. PSG

    El partido del Monaco contra el PSG es este martes, 17 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

    Los locales reciben a su visitante en el Estadio Luis II.

    Dónde ver a Monaco vs. PSG

    El partido de Monaco contra el PSG se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

