Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

Este miércoles finalizan los cruces por la Fecha 7 de la Champions League, donde Newcastle United recibe a PSV Eindhoven.

Los ingleses llegan tras empatar a 2 con Leverkusen en la jornada anterior, mientras que los neerlandeses vienen de caer por 2-3 conta Atlético.

Cuándo juega Newcastle vs. PSV

El partido de Newcastle United contra PSV Eindhoven es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio St. James’ Park de Inglaterra.

Dónde ver a Newcastle vs. PSV

El partido de Newcastle United contra PSV Eindhoven se transmite en el canal ESPN6 .

De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.