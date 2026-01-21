Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League
Los equipos se miden en Inglaterra por la Fecha 7 del torneo europeo.
Este miércoles finalizan los cruces por la Fecha 7 de la Champions League, donde Newcastle United recibe a PSV Eindhoven.
Los ingleses llegan tras empatar a 2 con Leverkusen en la jornada anterior, mientras que los neerlandeses vienen de caer por 2-3 conta Atlético.
Cuándo juega Newcastle vs. PSV
El partido de Newcastle United contra PSV Eindhoven es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio St. James’ Park de Inglaterra.
Dónde ver a Newcastle vs. PSV
El partido de Newcastle United contra PSV Eindhoven se transmite en el canal ESPN6.
De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
