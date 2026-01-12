Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Este lunes llega el turno del partido entre Sevilla y Celta de Vigo, que finalizará los cruces por la Fecha 19 de LaLiga de España.

El cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo buscará revertir sus anteriores derrotas, con la última producto de un resultado 0-3 contra Levante.

Por su parte, el equipo visitante se presenta tras obtener una victoria por 4-1 contra Valencia a inicios de año.

Cuándo juega Sevilla vs. Celta de Vigo

El partido de Sevilla contra Celta de Vigo es este lunes, 12 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

Dónde ver a Sevilla vs. Celta de Vigo

El partido de Sevilla contra Celta de Vigo se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de LaLiga se transmiten en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.