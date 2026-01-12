SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Los clubes se miden este lunes por la Fecha 19 de LaLiga de España.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc Servicios / La Tercera

    Este lunes llega el turno del partido entre Sevilla y Celta de Vigo, que finalizará los cruces por la Fecha 19 de LaLiga de España.

    El cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo buscará revertir sus anteriores derrotas, con la última producto de un resultado 0-3 contra Levante.

    Por su parte, el equipo visitante se presenta tras obtener una victoria por 4-1 contra Valencia a inicios de año.

    Cuándo juega Sevilla vs. Celta de Vigo

    El partido de Sevilla contra Celta de Vigo es este lunes, 12 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

    Dónde ver a Sevilla vs. Celta de Vigo

    El partido de Sevilla contra Celta de Vigo se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, los cruces de LaLiga se transmiten en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

