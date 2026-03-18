Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Atlético de Madrid por la Champions League

Este miércoles se terminan de definir los octavos de final de la Champions League, donde Tottenham Hotspur cuenta con la visita de Atlético de Madrid para sellar el partido de vuelta.

Los españoles se presentan con ventaja a la lucha por los cuartos, tras el resultado 5-2 que obtuvieron en el duelo de ida como locales.

Cuándo juega Tottenham vs. Atlético

El partido de Tottenham Hotspur contra Atlético de Madrid es este miércoles, 18 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

La revancha reúne a los clubes en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Dónde ver a Tottenham vs. Atlético

El partido de Tottenham Hotspur contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.