Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Países Bajos en TV y streaming. Foto referencial de archivo @onsoranje

Este jueves Túnez se mide contra Países Bajos por la tercera fecha del Mundial 2026, en un duelo válido para el Grupo F.

El cuadro africano viene de caer por 0-4 ante Japón en la segunda fecha, mientras que los europeos se alzaron por 5-1 ante Suecia.

Cuándo juega Túnez vs. Países Bajos

El partido de Túnez contra Países Bajos es este jueves 25 de junio a las 19:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Kansas City de Estados Unidos.

Dónde ver a Túnez vs. Países Bajos

El partido de Túnez contra Países Bajos se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO y Paramount+.