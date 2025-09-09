Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias. Foto referencial de archivo

Durante esta jornada se cierran las Eliminatorias Sudamericanas al próximo Mundial de Fútbol 2026, donde Venezuela recibe a Colombia por la Fecha 18.

La selección cafetera viene de sellar su clasificación a la cita global, mientras que la Vinotinto se juega la oportunidad de acceder al repechaje, misma situación en la que se encuentra Bolivia.

Cuándo juega Venezuela vs. Colombia

El partido de Venezuela vs. Colombia es este martes, 9 de septiembre, a las 20:30 horas de Chile.

La selección local recibe a su visitante en el Estadio Monumental de Maturín.

Dónde ver a Venezuela vs. Colombia

El partido de Venezuela vs. Colombia se puede ver de forma online, desde la aplicación MiCHV o en la plataforma Disney+, en su Plan Premium.