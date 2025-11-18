Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Venezuela contra Canadá. Foto referencial de archivo fvf.com.ve

Este martes se retoman los amistosos internacionales y llega el turno del cruce entre Venezuela y Canadá.

Las selecciones se miden en el marco de la fecha FIFA de noviembre, a la que la Vinotinto llega con buenos ánimos tras su victoria por 1-0 ante Australia.

Cuándo juega Venezuela vs. Canadá

El partido de Venezuela contra Canadá es este martes, 18 de noviembre, a las 22:30 horas.

Las selecciones se miden en el Chase Stadium de Florida, Estados Unidos.

Dónde ver a Venezuela vs. Canadá

El partido de Venezuela vs. Canadá se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce amistoso se encuentra en la plataforma DGO.