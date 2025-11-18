Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Venezuela contra Canadá
Las selecciones se miden por su segundo partido de la fecha FIFA de noviembre.
Este martes se retoman los amistosos internacionales y llega el turno del cruce entre Venezuela y Canadá.
Las selecciones se miden en el marco de la fecha FIFA de noviembre, a la que la Vinotinto llega con buenos ánimos tras su victoria por 1-0 ante Australia.
Cuándo juega Venezuela vs. Canadá
El partido de Venezuela contra Canadá es este martes, 18 de noviembre, a las 22:30 horas.
Las selecciones se miden en el Chase Stadium de Florida, Estados Unidos.
Dónde ver a Venezuela vs. Canadá
El partido de Venezuela vs. Canadá se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce amistoso se encuentra en la plataforma DGO.
