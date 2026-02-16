Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego? Foto referencial de archivo

En las próximas horas se desarrollará el primer eclipse solar del año, catalogado como anular, motivo por el que también recibe el nombre de anillo de fuego.

El evento ocurrirá en horas de la mañana de este martes, 17 de febrero, y se presenta como un punto de interés en el calendario astronómico de este año.

Se trata de una especial configuración que se podrá apreciar principalmente en parte del hemisferio sur, gracias al paso de la Luna entre la Tierra y el Sol.

Ante la distancia del satélite en relación a nuestro planeta, este se percibirá como más pequeño, por lo que no cubrirá a la estrella en su totalidad, lo que permitirá el paso de la luz a su alrededor y formará la mencionada figura.

Dónde ver el eclipse solar anular

Según resume el sitio de la Nasa, el anillo de fuego será visible en la Antártica y parcialmente en zonas de África, Sudamérica, el Océano Pacífico, Océano Atlántico y Océano Índico.

En lo que respecta a Chile, no se podrá apreciar en la mayoría del país, a excepción del territorio antártico y de forma parcial en Magallanes.

De acuerdo al sitio especializado StarWalk, el evento comenzará a las 09:56 GMT, es decir, a las 06:56 horas en de nuestro país.

Luego del avance del anillo, el punto máximo del eclipse se dará a las 12:12 GMT, que corresponde a las 09:12 horas de Chile.

Cabe recordar que cualquier evento solar requiere el uso de protección para la vista, por lo que no es seguro mirar directamente al cielo durante el eclipse.

Posteriormente, el calendario astronómico considera los siguientes eventos que serán visibles en América: