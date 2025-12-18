SUSCRÍBETE POR $1100
    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    En las próximas horas se habilita el trámite para consultar por vacantes fuera de plazo de la Admisión Escolar.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Durante la mañana de este viernes se habilitará el trámite del sistema Anótate en la lista 2026 para establecimientos educacionales de la Región Metropolitana.

    Una gestión que permite a los apoderados solicitar vacantes para el año escolar 2026, fuera del plazo del Sistema de Admisión Escolar.

    Según las fechas indicadas para este periodo, la gestión se habilitó el lunes 15 para la zona norte y el miércoles 17 en regiones del centro y sur del país, donde a la RM se le asignó un plazo diferenciado a partir del viernes 19 de diciembre.

    Cómo inscribirse en Anótate en la lista

    El proceso de solicitudes fuera de plazo de Anótate en la lista se realiza en el sitio sistemadeadmisionescolar.cl y el trámite para la Región Metropolitana se habilita a las 9:00 horas de este viernes 19 de diciembre, de acuerdo a lo informado por el Mineduc.

    Los apoderados deben contar con una cuenta en la plataforma, en la que deben completar los datos del estudiante.

    Durante la postulación se sugiere seleccionar, al menos, seis establecimientos. Luego de elegir las opciones se debe enviar la solicitud y descargar el comprobante.

    Además, para conocer los colegios con vacantes disponibles se habilitó la plataforma vacantes.mineduc.cl.

