Extienden plazo del FUAS para postular a becas, créditos y gratuidad

Durante los próximos días se mantendrá habilitada la plataforma que permite solicitar las ayudas económicas para financiar la educación superior.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Extienden plazo del FUAS para postular a becas, créditos y gratuidad. Foto referencial

Se extendió el plazo para completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS, que permite solicitar beneficios estudiantiles para 2026.

La plataforma para completar el formulario se mantenía habilitada hasta este 22 de octubre, sin embargo, la Subsecretaría de Educación Superior informó que estará disponible hasta el miércoles, 5 de noviembre, a las 14:00 horas.

El trámite permite a los alumnos solicitar las ayudas económicas disponibles para financiar el arancel de la educación superior, mediante becas, créditos o la gratuidad.

Cómo postular al FUAS

Se debe completar el FUAS mediante la página postulacion.beneficiosestudiantiles.cl.

Este proceso se encuentra dirigido a personas que estén en las siguientes situaciones:

  • Personas que desean ingresar a la educación superior en 2026 que actualmente cursan 4° medio o ya egresaron.
  • Personas que cursan la educación superior sin beneficios o cuentan con uno, pero buscan optar a otro con mayor cobertura.
  • Personas que no cumplen con los requisitos de renovación de su beneficio y buscan optar a otro.

También se aclara que aquellos con un beneficio activo no necesitan postular nuevamente, por lo que la renovación será automática si se cumplen con los requisitos.

Según los plazos establecidos para este periodo, las fechas clave del proceso corresponden a:

  • Información de nivel socioeconómico se entrega el 17 de diciembre.
  • Resultados de preselección disponibles el 15 de enero de 2026.
  • Resultados de asignación se entregan el 10 de marzo de 2026.
  • Periodo de apelación del 10 al 25 de marzo de 2026.

Los beneficios disponibles mediante el FUAS corresponden a:

  • Gratuidad
  • Beca Nuevo Milenio
  • Beca Bicentenario
  • Beca Juan Gómez Millas
  • Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
  • Beca Excelencia Técnica
  • Beca Excelencia Académica
  • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
  • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
  • Beca de Articulación
  • Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
  • Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
  • Beca de Alimentación para la Educación Superior
  • Fondo Solidario de Crédito Universitario
  • Crédito con Garantía Estatal

Por su parte, la Beca Vocación de Profesor y las Becas de Reparación cuentan con sus propios formularios de postulación.

