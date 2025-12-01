Hasta cuándo duran las ofertas del Black Friday 2025. Foto referencial.

Quedan las últimas horas de duración del Black Friday, actual evento en curso de rebajas y promociones por parte del comercio.

La instancia es organizada la Cámara de Comercio de Santiago (CSS) y cuenta con la participación de 460 marcas físicas.

Para este año se aplican descuentos en más de 20 categorías como electrónica, hogar, vestuario y viajes.

Se trata de una esperada fecha que se posiciona como una oportunidad ideal para adelantar compras relacionadas a la Navidad.

Cuándo termina el Black Friday

El Black Friday 2025 dura hasta las 23:59 horas de este lunes , 1 de diciembre.

Para este año se anunció la jornada con cuatro días de duración como principal novedad, la que comenzó el pasado viernes 28 de noviembre.

Las ofertas se pueden revisar en la página oficial blackfridayccs.cl, que reúne a las firmas certificadas mediante el Sello Oficial de la CCS.

También se puede utilizar la aplicación CyberApp para filtrar productos según intereses.

Además, se confirmó el uso del sistema Resolución en Línea, que facilita acuerdos simples y rápidos entre consumidores y empresas frente a eventuales reclamos por parte de 200 marcas adheridas a la plataforma.