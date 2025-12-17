SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    El proceso se encuentra activo y debe ser realizado directamente en el establecimiento asignado.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar y cuáles son los documentos necesarios. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Ya se encuentra activa la etapa de matrículas del Sistema de Admisión Escolar 2026 para el próximo año de clases.

    El trámite se puede realizar desde el pasado 9 de este mes y se mantendrá habilitado hasta el 23 de diciembre a nivel nacional.

    En tanto, para las regiones de Aysén y Magallanes se dispone de un plazo mayor, donde el proceso se extenderá hasta el 30 de diciembre.

    La gestión debe ser completada por el apoderado o un tutor directamente en el establecimiento asignado para el estudiante.

    Cabe recordar que los resultados de las postulaciones se encuentran en la página admision.mineduc.cl, disponibles con RUN y contraseña.

    Documentos necesarios para matricular

    Para completar el proceso de matrícula en los establecimientos se necesitan los siguientes documentos:

    • Copia de la cédula de identidad del estudiante, certificado de nacimiento o certificado IPE para extranjeros.
    • Copia de la cédula de identidad del apoderado o certificado IPA para extranjeros.

    Si la matrícula la realiza un representante o tutor, debe contar con lo siguiente:

    • Poder simple emitido por el apoderado, con sus datos y la información de la persona designada en su representación.
    • Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados, o en su defecto, certificado IPA o pasaporte.
    • Copia de la cédula de identidad del representante por ambos lados, o en su defecto, certificado IPA y pasaporte.

    Desde la plataforma se especifica la importancia de realizar la gestión dentro del plazo establecido, de lo contrario se perderá el cupo y el mismo pasará a ser una vacante del sistema Anótate en la Lista.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónAdmisión EscolarSistema de Admisión EscolarColegiosMatrículasFechasPlazosDocumentosApoderadoEscolaresSAEAdmisión Escolar 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    Expropiación megatoma de San Antonio: inmobiliaria dueña del terreno acusa estar a “oscuras” en proceso

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    El simbólico asiento de Jaime Guzmán en el Senado que la UDI se resiste a perder

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

    2.
    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    5.
    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor
    Negocios

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    “No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”
    Cultura y entretención

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026
    Mundo

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni