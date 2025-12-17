Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar y cuáles son los documentos necesarios. Foto referencial de archivo

Ya se encuentra activa la etapa de matrículas del Sistema de Admisión Escolar 2026 para el próximo año de clases.

El trámite se puede realizar desde el pasado 9 de este mes y se mantendrá habilitado hasta el 23 de diciembre a nivel nacional.

En tanto, para las regiones de Aysén y Magallanes se dispone de un plazo mayor, donde el proceso se extenderá hasta el 30 de diciembre.

La gestión debe ser completada por el apoderado o un tutor directamente en el establecimiento asignado para el estudiante.

Cabe recordar que los resultados de las postulaciones se encuentran en la página admision.mineduc.cl, disponibles con RUN y contraseña.

Documentos necesarios para matricular

Para completar el proceso de matrícula en los establecimientos se necesitan los siguientes documentos:

Copia de la cédula de identidad del estudiante, certificado de nacimiento o certificado IPE para extranjeros.

Copia de la cédula de identidad del apoderado o certificado IPA para extranjeros.

Si la matrícula la realiza un representante o tutor, debe contar con lo siguiente:

Poder simple emitido por el apoderado, con sus datos y la información de la persona designada en su representación.

Copia de la cédula de identidad del apoderado por ambos lados, o en su defecto, certificado IPA o pasaporte.

Copia de la cédula de identidad del representante por ambos lados, o en su defecto, certificado IPA y pasaporte.

Desde la plataforma se especifica la importancia de realizar la gestión dentro del plazo establecido, de lo contrario se perderá el cupo y el mismo pasará a ser una vacante del sistema Anótate en la Lista.