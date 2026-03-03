Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios
El trámite se debe realizar en una municipalidad y requiere verificar información como posibles multas sin pagar y el estado de la revisión técnica.
Continúa vigente el plazo para concretar el pago del permiso de circulación de 2026, el que se mantendrá habilitado hasta el próximo 31 de marzo.
Dicha fecha aplica a automóviles, camionetas, motos, furgones, station wagons, ambulancias, carrozas, además de carros y remolques para acoplar vehículos motorizados de hasta 1.750 kg de capacidad de carga.
Por su parte, el permiso de circulación para taxis o buses se deberá pagar durante mayo.
En tanto, en septiembre será el turno para vehículos de carga, motonetas, bicimotos, bicicletas con motor, tractocamiones, tractores y máquinas automotrices.
Cómo pagar el permiso de circulación
La gestión se debe realizar mediante la municipalidad y se puede completar en la Dirección de Tránsito respectiva, en puntos de pago habilitados o en línea, en el sitio de cada comuna.
Junto con lo anterior, se permite acceder a la modalidad de dos cuotas, donde el segundo pago queda programado entre el 1 y el 31 de agosto.
Además, antes de pagar el permiso de circulación se debe verificar si el vehículo tiene multas de tránsito sin pagar, el estado de la revisión técnica y el valor de la tasación fiscal.
Respecto a los documentos necesarios, se solicitarán los siguientes, según tipo de vehículo:
Para vehículos usados
- Permiso de circulación anterior
- Certificado de homologación o revisión técnica vigente
- Póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el periodo del permiso de circulación
- Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil
Para vehículos nuevos
- Factura de compra
- Inscripción en el Registro Civil
- Certificado de homologación si corresponde y certificado de normas de homologación
- Póliza de seguro automotor obligatorio con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente
Cabe recordar que no contar con el permiso expone al conductor a recibir una multa de 1 a 1,5 UTM, que al cambio actual se traduce entre $69 mil y $104 mil.
