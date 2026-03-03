SUSCRÍBETE
    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    El trámite se debe realizar en una municipalidad y requiere verificar información como posibles multas sin pagar y el estado de la revisión técnica.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Continúa vigente el plazo para concretar el pago del permiso de circulación de 2026, el que se mantendrá habilitado hasta el próximo 31 de marzo.

    Dicha fecha aplica a automóviles, camionetas, motos, furgones, station wagons, ambulancias, carrozas, además de carros y remolques para acoplar vehículos motorizados de hasta 1.750 kg de capacidad de carga.

    Por su parte, el permiso de circulación para taxis o buses se deberá pagar durante mayo.

    En tanto, en septiembre será el turno para vehículos de carga, motonetas, bicimotos, bicicletas con motor, tractocamiones, tractores y máquinas automotrices.

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios. Foto referencial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Cómo pagar el permiso de circulación

    La gestión se debe realizar mediante la municipalidad y se puede completar en la Dirección de Tránsito respectiva, en puntos de pago habilitados o en línea, en el sitio de cada comuna.

    Junto con lo anterior, se permite acceder a la modalidad de dos cuotas, donde el segundo pago queda programado entre el 1 y el 31 de agosto.

    Además, antes de pagar el permiso de circulación se debe verificar si el vehículo tiene multas de tránsito sin pagar, el estado de la revisión técnica y el valor de la tasación fiscal.

    Respecto a los documentos necesarios, se solicitarán los siguientes, según tipo de vehículo:

    Para vehículos usados

    • Permiso de circulación anterior
    • Certificado de homologación o revisión técnica vigente
    • Póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el periodo del permiso de circulación
    • Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil

    Para vehículos nuevos

    • Factura de compra
    • Inscripción en el Registro Civil
    • Certificado de homologación si corresponde y certificado de normas de homologación
    • Póliza de seguro automotor obligatorio con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente

    Cabe recordar que no contar con el permiso expone al conductor a recibir una multa de 1 a 1,5 UTM, que al cambio actual se traduce entre $69 mil y $104 mil.

    VehículosPermiso de circulaciónPermiso de circulación 2026PagoFecha de pagoPlazoDocumentosTasación fiscalValor permiso de circulaciónMulta

