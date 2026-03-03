Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios. Foto referencial de archivo

Continúa vigente el plazo para concretar el pago del permiso de circulación de 2026, el que se mantendrá habilitado hasta el próximo 31 de marzo .

Dicha fecha aplica a automóviles, camionetas, motos, furgones, station wagons, ambulancias, carrozas, además de carros y remolques para acoplar vehículos motorizados de hasta 1.750 kg de capacidad de carga.

Por su parte, el permiso de circulación para taxis o buses se deberá pagar durante mayo.

En tanto, en septiembre será el turno para vehículos de carga, motonetas, bicimotos, bicicletas con motor, tractocamiones, tractores y máquinas automotrices.

Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios. Foto referencial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Cómo pagar el permiso de circulación

La gestión se debe realizar mediante la municipalidad y se puede completar en la Dirección de Tránsito respectiva, en puntos de pago habilitados o en línea, en el sitio de cada comuna.

Junto con lo anterior, se permite acceder a la modalidad de dos cuotas, donde el segundo pago queda programado entre el 1 y el 31 de agosto.

Además, antes de pagar el permiso de circulación se debe verificar si el vehículo tiene multas de tránsito sin pagar, el estado de la revisión técnica y el valor de la tasación fiscal.

Respecto a los documentos necesarios, se solicitarán los siguientes, según tipo de vehículo:

Para vehículos usados

Permiso de circulación anterior

Certificado de homologación o revisión técnica vigente

Póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el periodo del permiso de circulación

Tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil

Para vehículos nuevos

Factura de compra

Inscripción en el Registro Civil

Certificado de homologación si corresponde y certificado de normas de homologación

Póliza de seguro automotor obligatorio con vigencia hasta el 31 de marzo del año siguiente

Cabe recordar que no contar con el permiso expone al conductor a recibir una multa de 1 a 1,5 UTM, que al cambio actual se traduce entre $69 mil y $104 mil.