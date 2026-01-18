Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío
Ante la emergencia por los incendios, Senapred informó el listado de recintos habilitados para recibir a personas damnificadas en comunas como Ránquil, Bulnes, Concepción, Penco y Tomé.
A raíz de la situación generada por los incendios forestales y los llamados de evacuación en distintas zonas de las regiones de Ñuble y Biobío, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó sobre los distintos albergues habilitados para recibir a las familias damnificadas.
La emergencia contabiliza hasta ahora más de 24 mil hectáreas quemadas y al menos 18 personas fallecidas. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que hay 33 incendios forestales en combate en todo el país.
En la región del Biobío se decretó toque de queda en tres comunas: Penco, Nacimiento y Laja, a propósito de las consecuencias generadas por los incendios forestales registrados en aquellos lugares.
Revisa el listado de albergues aquí:
Albergues en la Región de Ñuble
- Ránquil - Escuela Básica de Ñipas
- Bulnes - Anexo Liceo Santa Cruz de Larqui
- Quillón - Escuela Amanda Chávez
- Pinto - Liceo Bicentenario José Manuel Pinto Arias
- Coihueco - Escuela Marta Colvin Andrade
- Trehuaco - Liceo Bicentenario de Trehuaco
Albergues en la Región del Biobío
- Concepción - Liceo Domingo Santa María
- Concepción - Colegio Bicentenario España
- Penco - Escuela Patricio Lynch
- Penco - Escuela Penco
- Penco - Liceo Pencopolitano
- Penco - Escuela Isla de Pascua
- Penco - Gimnasio Municipal
- Penco - Salón Parroquial
- Penco - Colegio Italia
- Tomé - Liceo Comercial de Tomé
- Tomé - Liceo República del Ecuador
