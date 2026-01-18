Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

A raíz de la situación generada por los incendios forestales y los llamados de evacuación en distintas zonas de las regiones de Ñuble y Biobío, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó sobre los distintos albergues habilitados para recibir a las familias damnificadas.

La emergencia contabiliza hasta ahora más de 24 mil hectáreas quemadas y al menos 18 personas fallecidas. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que hay 33 incendios forestales en combate en todo el país.

En la región del Biobío se decretó toque de queda en tres comunas: Penco, Nacimiento y Laja, a propósito de las consecuencias generadas por los incendios forestales registrados en aquellos lugares.

Revisa el listado de albergues aquí:

Albergues en la Región de Ñuble

Ránquil - Escuela Básica de Ñipas

Bulnes - Anexo Liceo Santa Cruz de Larqui

Quillón - Escuela Amanda Chávez

Pinto - Liceo Bicentenario José Manuel Pinto Arias

Coihueco - Escuela Marta Colvin Andrade

Trehuaco - Liceo Bicentenario de Trehuaco

Albergues en la Región del Biobío