Iron Maiden en Chile: revisa la fecha, cuándo es la venta de entradas y precios. Foto referencial

Es oficial el regreso de Iron Maiden a nuestro país, con un próximo concierto programado en Chile que fue confirmado recientemente por la productora DG Medios.

La cita con los fanáticos es para el 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional, en un espectáculo que se enmarca en la gira Run For Your Lives.

La puesta en escena celebra los 50 años de vida de la Doncella de Hierro, donde se presentará un repertorio con importantes canciones de las primeras décadas del grupo.

Además, se confirmó a la banda de rock estadounidense Mammoth y el grupo chileno Nuclear como invitados especiales al show de Santiago.

Venta de entradas para Iron Maiden

La venta de entradas para el concierto de Iron Maiden en Chile se realizará mediante Ticketmaster.

La preventa comenzará este martes 16 de diciembre a las 11:00 horas y está dirigida a clientes Banco Santander y Entel.

Dicha etapa se mantendrá hasta el jueves a las 11:00 horas o hasta agotar stock y permitirá la compra de hasta cuatro boletos por usuario.

Posteriormente tendrá lugar la venta general, a partir de las 11:00 horas del jueves 18 de diciembre.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor final con cargo por servicio: