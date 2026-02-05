Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa en su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz programado

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el viernes, 6 de febrero:

Lampa: desde las 9:00 a las 12:00 horas.

Quilicura: sector de Las Violetas con corte de 14:00 a 18:00 horas y sector de Blanco Encalada con interrupción entre 10:00 y 16:00 horas.

Huechuraba: desde las 10:00 a las 14:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Conchalí: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Independencia: sector de Av. Independencia desde las 9:30 a las 17:30 horas y sector de Av. Einstein entre 11:00 y 17:00 horas.

Independencia: desde las 9:30 a las 17:30 horas.

Independencia: desde las 9:30 a las 14:30 horas.

Renca: desde las 10:00 a las 16:00 horas.

Quinta Normal: desde las 10:30 a las 16:30 horas.

Estación Central: desde las 9:00 a las 13:00 horas.

San Miguel: desde las 11:00 a las 17:00 horas.

San Joaquín: desde las 10:00 a las 17:00 horas.

Lo Espejo: desde las 10:00 a las 15:00 horas.

Maipú: desde las 9:00 a las 15:00 horas.

La Granja: desde las 10:00 a las 17:00 horas.

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio, Enel indica los siguientes canales para contactarlos: