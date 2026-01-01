SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    El aumento del sueldo mínimo y de las pensiones son algunas de las medidas que empezarán a funcionar este primer semestre de 2026.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Qué beneficios económicos comenzarán a regir desde este 2026

    Con la llegada del 2026, se harán vigentes varios beneficios que irán en ayuda del bolsillo de millones de chilenos. Algunos en favor de ciertos grupos con características específicas y otros para la población en general.

    Sube el sueldo mínimo

    Desde este 1 de enero el sueldo mínimo pasó de $529.000 a $539.000, medida que beneficiará a cerca de 900 mil personas. Esto va dirigido a trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años.

    Además, esta medida contempla el Subsidio al Sueldo Mínimo para Mipymes, un aporte mensual que busca ir en ayuda de las pequeñas y medianas empresas para cumplir con el pago del nuevo salario base a sus trabajadores.

    Cabe recordar que desde 2022 se ha aumentado el monto del sueldo mínimo ocho veces, desde los 350 mil pesos, y desde este año también se reducirá a 42 horas la jornada laboral, medida que empezará a regir desde el 26 abril de 2026.

    Aumento de la pensiones

    También desde enero, los más de 1,3 millones de jubilados del país verán un aumento en sus pensiones, ya que desde este año comienzan a funcionar dos aportes nuevos.

    Uno es el Beneficio por Años Cotizados, el cual entrega un monto mensual adicional en UF a las personas pensionadas en AFP o compañías de seguros de vida.

    Este tiene ciertas condiciones: las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados, equivalente a 10 años y los hombres 240 meses cotizados, equivalente a 20 años.

    El beneficio corresponde a 0,1 UF extra por cada año completo cotizado, con un tope de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones.

    Por otro lado, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida es un beneficio que se otorga como un complemento de la pensión, calculada también en UF, a mujeres pensionadas.

    El objetivo de este es reducir las desigualdades en los montos de pensiones entre hombres y mujeres por las diferencias en las tasas de mortalidad que incidía en el cálculo de las pensiones por la mayor esperanza de vida en mujeres.

    Para este beneficio se compara la situación e historial previsional de cada mujer con la de un hombre de la misma edad, grupo familiar y saldo de ahorro individual.

    Ambos beneficios se suman automáticamente a la pensión que ya reciben, por tanto, no es necesario realizar ningún trámite adicional.

    Reducción en las tarifas de las cuenta de luz

    Durante el primer semestre de este año también se verá reflejada una baja en el promedio nacional de 2,02% en las cuentas de luz.

    Según indicó la Comisión Nacional de Energía (CNE), esta caída se explica por la devolución a los clientes de los montos asociados a la sobreestimación del efecto inflacionario en los saldos de facturación.

    De no haberse encontrado el error en el cálculo, hubiese habido un alza promedio de 1,33% en las cuentas al comenzar este año.

    Lee también:

    Más sobre:Sueldo mínimoPensionesCuentas de luzAño nuevo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Las autoridades sirias frustran “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo

    “Insostenible” y “dudas legítimas”: parlamentarios ante nuevos antecedentes de operación a madre de ministra Aguilera

    “Oposición constructiva”: PC modera el tono frente a Kast en su tradicional balance de Año Nuevo

    “La patria está protegida con la unión cívico-militar”: Maduro entrega mensaje de Año Nuevo y lo califica como “Año del Reto”

    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    “San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    “San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol
    Chile

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    “San Joaquín 2″: alerta roja por incendio forestal en límite de Machalí y Rancagua

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF
    Negocios

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”
    El Deportivo

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”

    “No todo resultó como soñábamos”: la sentida carta en año nuevo de Aníbal Mosa por el complejo centenario de Colo Colo

    Anthony Joshua es dado de alta tras el accidente de tránsito que dejó dos muertos en Nigeria

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel
    Cultura y entretención

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    Las autoridades sirias frustran “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo
    Mundo

    Las autoridades sirias frustran “un peligroso complot terrorista” durante las celebraciones de Año Nuevo

    “La patria está protegida con la unión cívico-militar”: Maduro entrega mensaje de Año Nuevo y lo califica como “Año del Reto”

    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar