Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

Con la llegada del 2026, se harán vigentes varios beneficios que irán en ayuda del bolsillo de millones de chilenos. Algunos en favor de ciertos grupos con características específicas y otros para la población en general.

Sube el sueldo mínimo

Desde este 1 de enero el sueldo mínimo pasó de $529.000 a $539.000 , medida que beneficiará a cerca de 900 mil personas. Esto va dirigido a trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años.

Además, esta medida contempla el Subsidio al Sueldo Mínimo para Mipymes, un aporte mensual que busca ir en ayuda de las pequeñas y medianas empresas para cumplir con el pago del nuevo salario base a sus trabajadores.

Cabe recordar que desde 2022 se ha aumentado el monto del sueldo mínimo ocho veces, desde los 350 mil pesos, y desde este año también se reducirá a 42 horas la jornada laboral, medida que empezará a regir desde el 26 abril de 2026.

Aumento de la pensiones

También desde enero, los más de 1,3 millones de jubilados del país verán un aumento en sus pensiones, ya que desde este año comienzan a funcionar dos aportes nuevos.

Uno es el Beneficio por Años Cotizados, el cual entrega un monto mensual adicional en UF a las personas pensionadas en AFP o compañías de seguros de vida.

Este tiene ciertas condiciones: las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados, equivalente a 10 años y los hombres 240 meses cotizados, equivalente a 20 años.

El beneficio corresponde a 0,1 UF extra por cada año completo cotizado , con un tope de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones.

Por otro lado, la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida es un beneficio que se otorga como un complemento de la pensión, calculada también en UF, a mujeres pensionadas.

El objetivo de este es reducir las desigualdades en los montos de pensiones entre hombres y mujeres por las diferencias en las tasas de mortalidad que incidía en el cálculo de las pensiones por la mayor esperanza de vida en mujeres.

Para este beneficio se compara la situación e historial previsional de cada mujer con la de un hombre de la misma edad, grupo familiar y saldo de ahorro individual.

Ambos beneficios se suman automáticamente a la pensión que ya reciben, por tanto, no es necesario realizar ningún trámite adicional .

Reducción en las tarifas de las cuenta de luz

Durante el primer semestre de este año también se verá reflejada una baja en el promedio nacional de 2,02% en las cuentas de luz.

Según indicó la Comisión Nacional de Energía (CNE), esta caída se explica por la devolución a los clientes de los montos asociados a la sobreestimación del efecto inflacionario en los saldos de facturación.

De no haberse encontrado el error en el cálculo, hubiese habido un alza promedio de 1,33% en las cuentas al comenzar este año.