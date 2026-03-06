SUSCRÍBETE
    Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

    Los puntos funcionarán durante marzo en diferentes estaciones del servicio de transporte capitalino.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Campaña de vacunación en Metro de Santiago. Foto: Ministerio de Salud

    Recientemente se habilitaron puntos de vacunación gratuitos en el Metro de Santiago, como parte de la Campaña de Vacunación e Inmunización de 2026 que ya se encuentra en marcha.

    Según informó el Ministerio de Salud, con esta iniciativa se busca facilitar el proceso de vacunación a los grupos de riesgo.

    En esa línea, el subsecretario Martorell destacó que “la mejor cama de urgencia es la que no se utiliza, por eso llamamos a la población a vacunarse, en particular a los grupos objetivos”.

    Horarios de la vacunación en el Metro

    La inoculación en el Metro estará disponible hasta el viernes 13 de marzo en la estación Cal y Canto L2.

    De acuerdo a lo informado por el servicio de transporte, los operativos de vacunación gratuitos para grupos de riesgo también se encuentran disponibles en:

    • Plaza Quilicura L3, desde el 3 al 25 de marzo los martes y jueves, entre 16:00 y 19:00 horas.
    • Hospitales L3, desde el 2 al 31 de marzo de lunes a viernes, de 10:30 a 13:00 horas.
    • Lo Prado L5, desde el 3 al 31 de marzo de lunes a viernes, de 17:00 a 19:30 horas.

    De acuerdo al Ministerio de Salud, deben vacunarse las personas de los siguientes grupos:

    • Adultos mayores: 60 años y más (influenza) / 65 años y más (COVID-19 y neumococo)
    • Personal de salud de establecimientos públicos y privados
    • Enfermos crónicos entre 11 y 59 años (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras)
    • Gestantes en cualquier etapa del embarazo (+ vacuna dTpa desde las 28 semanas)
    • Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico
    • Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8° año básico
    • Recién nacidos y lactantes nacidos desde el 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS)

    Cabe recordar que, además de los puntos móviles, se pueden revisar todos los vacunatorios disponibles en mevacuno.cl o llamando a Salud Responde al 600 360 77 77.

