Los días y horarios del operativo gratuito de vacunación en el Metro de Santiago

Campaña de vacunación en Metro de Santiago. Foto: Ministerio de Salud

Recientemente se habilitaron puntos de vacunación gratuitos en el Metro de Santiago, como parte de la Campaña de Vacunación e Inmunización de 2026 que ya se encuentra en marcha.

Según informó el Ministerio de Salud, con esta iniciativa se busca facilitar el proceso de vacunación a los grupos de riesgo.

En esa línea, el subsecretario Martorell destacó que “la mejor cama de urgencia es la que no se utiliza, por eso llamamos a la población a vacunarse, en particular a los grupos objetivos”.

Horarios de la vacunación en el Metro

La inoculación en el Metro estará disponible hasta el viernes 13 de marzo en la estación Cal y Canto L2.

De acuerdo a lo informado por el servicio de transporte, los operativos de vacunación gratuitos para grupos de riesgo también se encuentran disponibles en:

Plaza Quilicura L3, desde el 3 al 25 de marzo los martes y jueves, entre 16:00 y 19:00 horas.

Hospitales L3, desde el 2 al 31 de marzo de lunes a viernes, de 10:30 a 13:00 horas.

Lo Prado L5, desde el 3 al 31 de marzo de lunes a viernes, de 17:00 a 19:30 horas.

De acuerdo al Ministerio de Salud, deben vacunarse las personas de los siguientes grupos:

Adultos mayores: 60 años y más (influenza) / 65 años y más (COVID-19 y neumococo)

Personal de salud de establecimientos públicos y privados

Enfermos crónicos entre 11 y 59 años (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras)

Gestantes en cualquier etapa del embarazo (+ vacuna dTpa desde las 28 semanas)

Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico

Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8° año básico

Recién nacidos y lactantes nacidos desde el 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS)

Cabe recordar que, además de los puntos móviles, se pueden revisar todos los vacunatorios disponibles en mevacuno.cl o llamando a Salud Responde al 600 360 77 77.