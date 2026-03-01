Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

Este domingo 1 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsal) realizó un acto conmemorativo para destacar el inicio de la campaña de vacunación 2026.

La planificación por parte del Minsal buscará la inoculación de la población que lo requiera para la influenza y el Covid-19. Además, también integrará la vacunación por el virus sincicial.

Con el objetivo de proteger oportunamente a la población, además de permitir un traspaso adecuado a la siguiente administración, que deberá encargarse de esta labor desde el 12 de marzo, se decidió adelantar este hito.

Así las cosas, el siguiente es el detalle de las personas que deberán vacunarse.

Santiago, 1 de marzo 2026. La ministra de Salud, junto a la subsecretaria de Salud Publica, y al subsecretario de Redes Asistenciales, encabezan el lanzamiento de la ultima Campana de Vacunacion e Inmunizacion 2026

Vacunación contra la influenza

La influenza es una enfermedad respiratoria causada por un virus, el que genera problemas respiratorios que, en sus cuadros más graves, pueden incluso llevar a la muerte.

Desde el Minsal enfatizan que la vacunación es gratuita para los grupos objetivos de vacunación.

Los grupos beneficiados serían:

Personal de salud

Personas de 60 años o más

Enfermos crónicos entre los 11 y 59 años

Embarazadas

Niños y niñas desde los 6 meses y hasta 5° básico

Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° básico

Trabajadores de sectores avícolas, ganaderos y criaderos de cerdo

Familiares de lactantes prematuros de menos de 37 semanas de gestación

Familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses de edad

Vacunación contra el Covid-19

Los coronavirus son un grupo de virus que producen diversos cuadros respiratorios, muy parecidos en sus cuadros más leves a un resfriado común.

Los grupos que pueden optar a una vacuna contra el virus son los siguientes:

Mayores de 65 años o más

Personal de salud pública y privada

Personas gestantes en cualquier etapa del embarazo

Personas inmunocomprometidas desde los 6 meses de edad

Personas adultas con los siguientes diagnósticos: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, asma grave, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal en etapa 4, cirrosis hepática, obesidad mórbida

A new combination shot from Moderna means people would only need one jab rather than two, as at the moment, to give them full protection against Covid-19 and flu. Oliver Berg

Vacunación contra la enfermedad neumocócica

El neumococo es producido por la bacteria Streptococcus pneumoniae. Puede provocar en sus cuadros más leves desde una sinusitis hasta cuadros más graves como neumonía, bacteriemia o incluso meningitis.

Las siguientes son las personas que deberían vacunarse contra esta enfermedad:

Personas de 65 años

Adultos que durante 2026 cumplirán 65 años y los de edad posteriores que nunca han sido vacunadas

Vacunación contra el Coqueluche

La tos ferina, o Coqueluche, es una enfermedad provocada por otra bacteria, la Bordetella pertussis. Se desarrolla en tres etapas: la primera que parece un resfriado común, una fase con tos prolongada con dificultad para respirar y una de convalecencia en que disminuyen los síntomas.

El Minsal llama a los siguientes grupos a vacunarse contra el Coqueluche:

Se recomienda la vacunación durante el embarazo desde la semana 28 de gestación

Puntos de vacunación

La población objetivo podrá acercarse a cualquiera de los más de 1.200 puntos disponibles a lo largo de todo el país.

Desde el Minsal, dejaron disponible un buscador de puntos de vacunación, donde los usuarios pueden revisar el lugar más cercano. Es posible acceder desde el siguiente link.