SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Este domingo 1 de marzo dio inicio a la campaña de vacunación por parte del Minsal, la que se adelantó con el objeto de preparar de mejor manera a la población contra el invierno y asegurar un traspaso efectivo al siguiente gobierno.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este domingo 1 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsal) realizó un acto conmemorativo para destacar el inicio de la campaña de vacunación 2026.

    La planificación por parte del Minsal buscará la inoculación de la población que lo requiera para la influenza y el Covid-19. Además, también integrará la vacunación por el virus sincicial.

    Con el objetivo de proteger oportunamente a la población, además de permitir un traspaso adecuado a la siguiente administración, que deberá encargarse de esta labor desde el 12 de marzo, se decidió adelantar este hito.

    Así las cosas, el siguiente es el detalle de las personas que deberán vacunarse.

    Santiago, 1 de marzo 2026. La ministra de Salud, junto a la subsecretaria de Salud Publica, y al subsecretario de Redes Asistenciales, encabezan el lanzamiento de la ultima Campana de Vacunacion e Inmunizacion 2026 Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Vacunación contra la influenza

    La influenza es una enfermedad respiratoria causada por un virus, el que genera problemas respiratorios que, en sus cuadros más graves, pueden incluso llevar a la muerte.

    Desde el Minsal enfatizan que la vacunación es gratuita para los grupos objetivos de vacunación.

    Los grupos beneficiados serían:

    • Personal de salud
    • Personas de 60 años o más
    • Enfermos crónicos entre los 11 y 59 años
    • Embarazadas
    • Niños y niñas desde los 6 meses y hasta 5° básico
    • Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° básico
    • Trabajadores de sectores avícolas, ganaderos y criaderos de cerdo
    • Familiares de lactantes prematuros de menos de 37 semanas de gestación
    • Familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses de edad
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Vacunación contra el Covid-19

    Los coronavirus son un grupo de virus que producen diversos cuadros respiratorios, muy parecidos en sus cuadros más leves a un resfriado común.

    Los grupos que pueden optar a una vacuna contra el virus son los siguientes:

    • Mayores de 65 años o más
    • Personal de salud pública y privada
    • Personas gestantes en cualquier etapa del embarazo
    • Personas inmunocomprometidas desde los 6 meses de edad
    • Personas adultas con los siguientes diagnósticos: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, asma grave, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal en etapa 4, cirrosis hepática, obesidad mórbida
    A new combination shot from Moderna means people would only need one jab rather than two, as at the moment, to give them full protection against Covid-19 and flu. Oliver Berg

    Vacunación contra la enfermedad neumocócica

    El neumococo es producido por la bacteria Streptococcus pneumoniae. Puede provocar en sus cuadros más leves desde una sinusitis hasta cuadros más graves como neumonía, bacteriemia o incluso meningitis.

    Las siguientes son las personas que deberían vacunarse contra esta enfermedad:

    • Personas de 65 años
    • Adultos que durante 2026 cumplirán 65 años y los de edad posteriores que nunca han sido vacunadas

    Vacunación contra el Coqueluche

    La tos ferina, o Coqueluche, es una enfermedad provocada por otra bacteria, la Bordetella pertussis. Se desarrolla en tres etapas: la primera que parece un resfriado común, una fase con tos prolongada con dificultad para respirar y una de convalecencia en que disminuyen los síntomas.

    El Minsal llama a los siguientes grupos a vacunarse contra el Coqueluche:

    • Se recomienda la vacunación durante el embarazo desde la semana 28 de gestación

    Puntos de vacunación

    La población objetivo podrá acercarse a cualquiera de los más de 1.200 puntos disponibles a lo largo de todo el país.

    Desde el Minsal, dejaron disponible un buscador de puntos de vacunación, donde los usuarios pueden revisar el lugar más cercano. Es posible acceder desde el siguiente link.

    Lee también:

    Más sobre:SaludCampaña de vacunaciónVacunaciónInfluenzaCovid-19CoquelucheNeumococoVacunaMinsalPuntos de vacunación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Capturan a dos sujetos por robo en un almacén en Puerto Montt: detenidos provocaron accidente de tránsito con siete lesionados

    Hombre muere tras ser baleado en ataque a vehículo en San Ramón

    Fallece Carlos Meléndez, precursor de la primera señal de la televisión chilena

    Investigan hallazgo de cadáver en Vallenar: la víctima habría sufrido una descarga eléctrica

    María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela para preparar “una gigante victoria electoral”

    Incendio en “Mall Chino” de Quilpué obliga a evacuar recinto: se indaga eventual intervención de terceros

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    2.
    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 1 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Dónde y a qué hora ver a Real Betis vs. Sevilla por LaLiga de España

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Capturan a dos sujetos por robo en un almacén en Puerto Montt: detenidos provocaron accidente de tránsito con siete lesionados
    Chile

    Capturan a dos sujetos por robo en un almacén en Puerto Montt: detenidos provocaron accidente de tránsito con siete lesionados

    Hombre muere tras ser baleado en ataque a vehículo en San Ramón

    Fallece Carlos Meléndez, precursor de la primera señal de la televisión chilena

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    En vivo: Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en el Superclásico 199 del fútbol chileno
    El Deportivo

    En vivo: Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en el Superclásico 199 del fútbol chileno

    Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

    Revisa el golazo de Alexis Sánchez en el derbi entre Betis y Sevilla

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela para preparar “una gigante victoria electoral”
    Mundo

    María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela para preparar “una gigante victoria electoral”

    Incendio en “Mall Chino” de Quilpué obliga a evacuar recinto: se indaga eventual intervención de terceros

    Zelenski cifra en más de 1.700 los drones lanzados por Rusia en una semana y reportan cinco muertos en las últimas horas

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers