    Nacional

    “Es un acto de solidaridad con el sistema de salud”: Minsal lanza campaña de vacunación 2026

    Hay más de 1.200 puntos de atención disponibles y las vacunas serán gratuitas para los grupos objetivo, entre ellos lactantes, personal de salud y adultos mayores.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este domingo el Ministerio de Salud lanzó la Campaña de Vacunación 2026 en que comenzarán las inoculaciones contra el Neumococo, la Influenza, el COVID-19, el Coqueluche y el Virus Sincicial, en que participaron diversas autoridades y personas que integran grupos objetivo de esta campaña.

    La ministra de Salud, Ximena Aguilera comenzó señalando que el objetivo de la vacunación se sostiene en tres pilares, proteger la salud, garantizar el acceso a las atenciones esenciales y el tercero, prepararse y responder a emergencias sanitarias.

    Comentó que para esta temporada, se destinaron más de 60 mil millones de pesos para asegurar el abastecimiento, la logística y la continuidad operativa en toda la red.

    Como recordó la autoridad, Chile es el primer país en el hemisferio sur que inicia la campaña de vacunación.

    “Damos comienzo a esta campaña este domingo 1 de marzo, adelantándonos para tener una respuesta oportuna”, señaló la ministra y mencionó que además del sentido de proteger a la población, también hay un significado institucional importante.

    “No podemos dejar de lado que nos permite entregar el sector a la próxima administración con una campaña ya en marcha, funcionando en todo el territorio. Para que la campaña de inmunización, que es una prioridad de Estado, tenga una continuidad que fluya sin costuras en el cambio de una administración a otra”, dijo la secretaria de Estado.

    Respecto a las alertas que existieron a finales del año pasado por la aparición de la variante subclado K del virus A(H3N2) la ministra Aguilera aseguró que “nos preparamos ante una posible actividad más temprana e intensa. ¿Intensa para quién? Particularmente para las personas mayores. El H3N2 ha demostrado que es más agresivo en personas mayores".

    Previo al discurso inaugural se llevó a cabo una vacunación masiva para personas dentro de los grupos objetivos, entre ellos, personal de salud, lactantes y tercera edad.

    FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    En esta instancia participó el actor Adriano Castillo, conocido como ‘Compadre Moncho’, quien más tarde se refirió a una experiencia personal. “Desde el colegio que vengo propugnando las vacunas, porque en el año 47 o 48 hubo en Chile una epidemia de poliomelitis, de parálisis infantil. Si hubiese existido la vacuna contra la poliomelitis, mi hermano Juan nos estaría acompañando aquí. Lamentablemente perdió la vida en esa circunstancia”, mencionó.

    Grupos objetivo

    Si bien el llamado a vacunación está dirigida a la población en general, esta campaña se centra en varios grupos que son considerados “objetivo” por tener mayor riesgo de complicaciones graves. Que son:

    • Personas de 60 años y más (influenza) y 65 años y más (COVID-19 y vacuna neumocócica).
    • Personal de salud de establecimientos públicos y privados.
    • Enfermos crónicos entre 11 y 59 años con condiciones de riesgo (diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, entre otras).
    • Gestantes en cualquier etapa del embarazo (también recibirán la vacuna dTpa desde las 28 semanas).
    • Lactantes y escolares desde los 6 meses hasta 5° año básico.
    • Trabajadores de educación preescolar y escolar hasta 8° año básico.
    • Recién nacidos y lactantes nacidos a partir del 1° de octubre de 2025 (inmunización VRS).
    FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    La ministra Aguilera llamó a que no posterguen la vacunación, ya que esto es “un acto también de solidaridad con el sistema de salud” para disponer de los recursos y personal médico para atender otras condiciones.

    Habrán más de 1.200 puntos de vacunación disponibles y que pueden ser revisados en el sitio web MeVacuno.cl

