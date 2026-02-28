Inauguran Teleférico II, Pío Nono-Plaza México: Estará en marcha blanca hasta mediados de marzo

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto a autoridades de Serviu y Parquemet inauguraron el Teleférico II, Pío Nono-Plaza México en el Parque Metropolitano, que permitirá una ruta alternativa hasta la cumbre y podrá trasladar a 800 personas cada hora.

El nuevo recorrido comienza desde el acceso al Zoológico Nacional en la calle Pío Nono y llega hasta Plaza México en el Parquemet en poco más de 7 minutos. Durante el trayecto las cabinas alcanzan una altura de 180 metros.

Tras este acto, el ministro Montes dijo que “Parquemet es una joya para la ciudad; un espacio donde conviven ocho millones de personas al año, desde niños hasta adultos mayores. El sentido de este nuevo teleférico es precisamente inyectar más vitalidad para todos ellos, diversificando las formas de habitar el cerro y permitiendo que la ciudadanía aprecie Santiago desde una perspectiva completamente distinta”.

Asimismo, la subsecretaria Gabriela Elgueta comentó que con este proyecto “se ha querido hacer una obra que se pueda integrar al Parque Metropolitano de Santiago, respetando todo su paisajismo e integrando además nuevos miradores, nuevos servicios que va a permitir también que la experiencia de las personas que vienen al parque sea una mejor. Con esta inauguración se abre también una nueva posibilidad de acceso que se suma también al funicular”.

Las obras que comenzaron en 2022 tuvieron una inversión de 38 millones de dólares y generará más de mil puestos de trabajo.

En total comprende un trazado de mil metros que tendrá tres estaciones:

El punto de partida en la calle Pío Nono al lado del Zoológico Metropolitano , que cuenta con miradores, cafeterías y tres niveles de servicios.

En medio, la estación Chile Nativo, que por el momento no permitirá el descenso de pasajeros mientras sigan los trabajos del proyecto en ese punto.

Y finalmente la estación Plaza México ubicada cerca de la cumbre. También tiene como atractivo la sala de máquinas que estará abierta, permitiendo al público observar la ingeniería del teleférico en funcionamiento.

Precios y horarios

Las autoridades informaron que hasta mediados de marzo habrá marcha blanca, es decir, que se podrán adquirir un número limitado de tickets de cortesía gestionados por la empresa Turistik.

Los primeros recorridos al público comenzarán este martes 3 de febrero y los interesados en adquirir entradas durante la marcha blanca deben escribirse previamente.

Después de este periodo las tarifas irán desde los $520 hasta los $4.500, dependiendo del tramo y si se combina con el funicular o el teleférico de Pedro de Valdivia.

El nuevo teleférico funcionará entre martes y domingo, igual que el resto de los sistemas mecanizados, entre las 10.00 hasta las 19.45 horas.