Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro

Con el fin del verano, desde la próxima semana habrá un notorio aumento del flujo vehicular y de personas en la Región Metropolitana, por lo que las autoridades detallaron este sábado la serie de medidas que se aplicarán para enfrentar el regreso de los estudiantes y de un grupo importante de trabajadores a la capital, en el llamado “súper lunes”.

Según los datos manejados desde el MOP, solamente este fin de semana más de 400 mil vehículos regresarán a Santiago desde distintos puntos del país. Por ello, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, realizó un llamado a la conciencia de los conductores.

“Acá es muy importante tomar consciencia: llevamos alrededor de 235 fallecidos por accidentes de tránsito en tan solo dos meses del año. Por lo tanto, reiteramos acá aquel cuidado y el respeto a todas las normas del tránsito a lo largo y ancho de nuestro país”, enfatizó.

El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez.

Según señaló la autoridad, han identificado por el momento 39 puntos críticos donde se suele producir congestión vehicular durante este período.

“En cada uno de estos puntos previamente determinados, hay una gestión que se realiza de forma conjunta con Carabineros, con las propias autopistas, para efectos de disminuir lo que signifiquen los potenciales congestiones que se producen en aquellos puntos”, explicó Núñez.

En ese sentido, se ha dispuesto de una flota de 70 vehículos de emergencia entre ambulancias, patrulleras, grúas y motocicletas para enfrentar eventuales contingencias en los lugares identificados por las autoridades.

Por otro lado, desde el Ministerio de Transporte detallaron un refuerzo del sistema de transporte público en la Región Metropolitana .

“Vamos a tener principalmente reforzamiento en el sistema de transporte público en la Región Metropolitana, donde sumaremos más de 1.200 buses, que representan un aumento de 25% en la frecuencia de nuestros buses de Red Movilidad”, explicó el subsecretario de Transporte, Jorge Daza.

Subsecretario de Transportes, Jorge Daza

A esto se suma también un refuerzo en los sistema de Metro y del Tren Nos-Estación Central.

“También aumentaremos en un 14% la oferta de trenes en toda la red de Metro y también los servicios de trenes de Efe Estación Central-Nos, que también se verán reforzados con mayores frecuencias, pasando de 10 minutos a 6 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle, disminuyendo en ese sentido 2 minutos en estos intervalos”, detalló.

Por otro lado, Daza también enfatizó la importancia de hacer una revisión constante de las condiciones del tránsito a través de redes sociales y entidades oficiales como Transporte Informa.

“El llamado es a planificar los viajes, a observar las redes sociales del Ministerio de Transporte de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para poder tener la información y evitar en ese sentido las grandes congestiones. Para eso preferir el transporte público es una alternativa importante en la Región Metropolitana”, concluyó.