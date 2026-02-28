SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro

    Este lunes 2 de marzo se dará inició oficial al año escolar 2026, por lo que se espera durante este fin de semana el retorno a la capital de más de 400 mil vehículos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Con el fin del verano, desde la próxima semana habrá un notorio aumento del flujo vehicular y de personas en la Región Metropolitana, por lo que las autoridades detallaron este sábado la serie de medidas que se aplicarán para enfrentar el regreso de los estudiantes y de un grupo importante de trabajadores a la capital, en el llamado “súper lunes”.

    Según los datos manejados desde el MOP, solamente este fin de semana más de 400 mil vehículos regresarán a Santiago desde distintos puntos del país. Por ello, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, realizó un llamado a la conciencia de los conductores.

    “Acá es muy importante tomar consciencia: llevamos alrededor de 235 fallecidos por accidentes de tránsito en tan solo dos meses del año. Por lo tanto, reiteramos acá aquel cuidado y el respeto a todas las normas del tránsito a lo largo y ancho de nuestro país”, enfatizó.

    El subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez.

    Según señaló la autoridad, han identificado por el momento 39 puntos críticos donde se suele producir congestión vehicular durante este período.

    “En cada uno de estos puntos previamente determinados, hay una gestión que se realiza de forma conjunta con Carabineros, con las propias autopistas, para efectos de disminuir lo que signifiquen los potenciales congestiones que se producen en aquellos puntos”, explicó Núñez.

    En ese sentido, se ha dispuesto de una flota de 70 vehículos de emergencia entre ambulancias, patrulleras, grúas y motocicletas para enfrentar eventuales contingencias en los lugares identificados por las autoridades.

    Por otro lado, desde el Ministerio de Transporte detallaron un refuerzo del sistema de transporte público en la Región Metropolitana.

    “Vamos a tener principalmente reforzamiento en el sistema de transporte público en la Región Metropolitana, donde sumaremos más de 1.200 buses, que representan un aumento de 25% en la frecuencia de nuestros buses de Red Movilidad”, explicó el subsecretario de Transporte, Jorge Daza.

    Subsecretario de Transportes, Jorge Daza

    A esto se suma también un refuerzo en los sistema de Metro y del Tren Nos-Estación Central.

    “También aumentaremos en un 14% la oferta de trenes en toda la red de Metro y también los servicios de trenes de Efe Estación Central-Nos, que también se verán reforzados con mayores frecuencias, pasando de 10 minutos a 6 minutos en hora punta y 10 minutos en hora valle, disminuyendo en ese sentido 2 minutos en estos intervalos”, detalló.

    Por otro lado, Daza también enfatizó la importancia de hacer una revisión constante de las condiciones del tránsito a través de redes sociales y entidades oficiales como Transporte Informa.

    “El llamado es a planificar los viajes, a observar las redes sociales del Ministerio de Transporte de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para poder tener la información y evitar en ese sentido las grandes congestiones. Para eso preferir el transporte público es una alternativa importante en la Región Metropolitana”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:TransporteSúper lunesRegreso a clasesMOPMTTMovilizaciónDanilo NuñezJorge Daza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China pide frenar la escalada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Detienen en Colombia a dos prófugos por homicidio en Quilicura en 2024

    Travesía de 36 horas por mar y regreso en avión: la visita de Boric a Juan Fernández previo a cita con Kast por cable chino

    Los objetivos de los ataques de EE.UU. e Israel: quiénes componen el liderazgo de la cúpula iraní

    Ataque de Estados Unidos e Israel en Irán: objetivos, alcance y puntos golpeados

    Confirman brote de sarna noruega al interior del Hospital Regional de Antofagasta: 19 funcionarios afectados

    Lo más leído

    1.
    Arrojó cero en alcotest: Fiscalía formalizará a Fran Maira por cuasi delito de lesiones graves tras accidente en La Dehesa

    Arrojó cero en alcotest: Fiscalía formalizará a Fran Maira por cuasi delito de lesiones graves tras accidente en La Dehesa

    2.
    La última batalla de Baquedano

    La última batalla de Baquedano

    3.
    Kaiser versus Parisi: la disputa por injurias y calumnias que derivó en denuncia por falsificación de instrumento público

    Kaiser versus Parisi: la disputa por injurias y calumnias que derivó en denuncia por falsificación de instrumento público

    4.
    Detienen en Colombia a dos prófugos por homicidio en Quilicura en 2024

    Detienen en Colombia a dos prófugos por homicidio en Quilicura en 2024

    5.
    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por licencias médicas irregulares

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro
    Chile

    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro

    Detienen en Colombia a dos prófugos por homicidio en Quilicura en 2024

    Travesía de 36 horas por mar y regreso en avión: la visita de Boric a Juan Fernández previo a cita con Kast por cable chino

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    Ben Brereton vuelve al gol y lidera la remontada del Derby County ante Blackburn Rovers
    El Deportivo

    Ben Brereton vuelve al gol y lidera la remontada del Derby County ante Blackburn Rovers

    En vivo: Coquimbo Unido va por un nuevo triunfo ante un Deportes Concepción que no sabe de victorias en el campeonato

    Pellegrini anticipa el duelo del Betis ante el Sevilla de Suazo y Alexis: “Tienen problemas, pero el derbi es muy parejo”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    China pide frenar la escalada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán
    Mundo

    China pide frenar la escalada tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

    Los objetivos de los ataques de EE.UU. e Israel: quiénes componen el liderazgo de la cúpula iraní

    Ataque de Estados Unidos e Israel en Irán: objetivos, alcance y puntos golpeados

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago