SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”

    El plan de contingencia, ideado por el Ministerio de Obras Públicas, comenzará a regir el 2 de enero y contempla exclusivamente las autopistas urbanas de Santiago.

    Por 
    Javiera Ortiz
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Santiago está ad portas de enfrentar el denominado “súper lunes”, jornada que marcará el retorno masivo a clases y al trabajo de miles de personas en la capital. Ante el aumento del fuljo vehicular, las autoridades ya están afinando las medidas para enfrentar la posible congestión en las principales rutas de la cuidad.

    En el marco de la inauguración del cruce vehicular por sobre la Ruta 68, en Pudahuel, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, detalló a La Tercera algunas de las medidas que adoptará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de cara al retorno progresivo de la rutina escolar y laboral tras el verano.

    Desde la cartera anunciaron que monitorearán durante el primer lunes de marzo al menos 39 puntos de posible congestión, previamente identificados por la Dirección General de Concesiones del MOP.

    Asimismo, se dispondrá una flota de 70 vehículos de emergencia -ambulancias, grúas y patrulleras- a cargo de las concesionarias de las distintas carreteras urbanas de Santiago, para atender contingencias y accidentes en las rutas.

    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El plan de contingencia, que comenzará a regir a partir del 2 de marzo, contempla exclusivamente las autopistas urbanas de Santiago: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, Vespucio Sur, Vespucio Oriente, Túnel San Cristóbal y Acceso Vial Aeropuerto. El objetivo es gestionar el aumento de la congestión durante la hora punta.

    Adicionalmente, y en un trabajo conjunto con las concesionarias, se reforzarán los canales de información: aumentarán avisos y alertas en paneles de mensajería variable para los usuarios, se mantendrá información permanente a través de redes sociales y se potenciará la información actualizada a través de la radio de Carabineros de Chile.

    Por su parte, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) precisaron que se intensificarán las medidas de gestión del tránsito, a través de ajustes de las programaciones de semáforos en tiempo real y monitoreo permanente en distintos ejes de la ciudad.

    “El monitoreo permanente es clave para activar medidas inmediatas, con la finalidad de optimizar los desplazamientos de los usuarios y disminuir los tiempos de detención, contribuyendo así a mejorar la circulación, especialmente en hora punta”, señaló el MTT.

    En tanto, desde el MOP hicieron un llamado a los usuarios a tomar las precauciones, planificar rutas y considerar tiempos extra para evitar posibles atochamientos vehiculares.

    Más sobre:Congestión vehicularMinisterio de Obras PúblicasDanilo NúñezMinisterio de Transportes y TelecomunicacionesMTTSúper lunesMOP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delcy Rodríguez pide a Trump el “cese de las sanciones y del bloqueo” contra Venezuela

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    Una carabinera resultó lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68

    La ONU pide “calma” ante la “violencia” entre Afganistán y Pakistán

    Lo más leído

    1.
    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    2.
    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    Cómo fue que la conferencia del embajador Brandon Judd activó a la Fiscalía por hackeo y detuvo operación de la ANI

    3.
    Fuero sindical lo protege: gendarme imputado en Operación Apocalipsis aún integra Gendarmería

    Fuero sindical lo protege: gendarme imputado en Operación Apocalipsis aún integra Gendarmería

    4.
    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    Contraloría ratifica que concejo municipal de Ñuñoa puede cambiarle el nombre a la calle República de Israel

    5.
    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    Ministerio de Defensa tramitó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para China Mobile por cable submarino

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”
    Chile

    Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”

    Una carabinera resultó lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68

    Con masiva participación: Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi) impulsa la cooperación conjunta para enfrentar crimen organizado

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023
    Negocios

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos
    Tendencias

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Lentes que reconocen caras con IA: el presunto plan de Meta para diferenciarse de otras gafas inteligentes

    Con un penal cometido y una asistencia de Matías Sepúlveda: Lanús da el golpe ante Flamengo y gana la Recopa Sudamericana
    El Deportivo

    Con un penal cometido y una asistencia de Matías Sepúlveda: Lanús da el golpe ante Flamengo y gana la Recopa Sudamericana

    Alejandro Tabilo saca pecho tras triunfo en el BCI Seguros ChileOpen: “Feliz, pero más todavía por cómo terminé jugando”

    Alejandro Tabilo está en los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen y va por el verdugo de Christian Garin

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    Delcy Rodríguez pide a Trump el “cese de las sanciones y del bloqueo” contra Venezuela
    Mundo

    Delcy Rodríguez pide a Trump el “cese de las sanciones y del bloqueo” contra Venezuela

    La ONU pide “calma” ante la “violencia” entre Afganistán y Pakistán

    Otro triunfo para Milei: Senado de Argentina aprueba reforma a ley de glaciares que destraba inversiones mineras

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?