Monitoreo en 39 puntos de Santiago y programación de semáforos: medidas del MOP y MTT para enfrentar el “súper lunes”

Santiago está ad portas de enfrentar el denominado “súper lunes”, jornada que marcará el retorno masivo a clases y al trabajo de miles de personas en la capital. Ante el aumento del fuljo vehicular, las autoridades ya están afinando las medidas para enfrentar la posible congestión en las principales rutas de la cuidad.

En el marco de la inauguración del cruce vehicular por sobre la Ruta 68, en Pudahuel, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, detalló a La Tercera algunas de las medidas que adoptará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de cara al retorno progresivo de la rutina escolar y laboral tras el verano.

Desde la cartera anunciaron que monitorearán durante el primer lunes de marzo al menos 39 puntos de posible congestión, previamente identificados por la Dirección General de Concesiones del MOP.

Asimismo, se dispondrá una flota de 70 vehículos de emergencia -ambulancias, grúas y patrulleras- a cargo de las concesionarias de las distintas carreteras urbanas de Santiago, para atender contingencias y accidentes en las rutas.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

El plan de contingencia, que comenzará a regir a partir del 2 de marzo, contempla exclusivamente las autopistas urbanas de Santiago: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, Vespucio Sur, Vespucio Oriente, Túnel San Cristóbal y Acceso Vial Aeropuerto. El objetivo es gestionar el aumento de la congestión durante la hora punta.

Adicionalmente, y en un trabajo conjunto con las concesionarias, se reforzarán los canales de información: aumentarán avisos y alertas en paneles de mensajería variable para los usuarios, se mantendrá información permanente a través de redes sociales y se potenciará la información actualizada a través de la radio de Carabineros de Chile.

Por su parte, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) precisaron que se intensificarán las medidas de gestión del tránsito, a través de ajustes de las programaciones de semáforos en tiempo real y monitoreo permanente en distintos ejes de la ciudad.

“El monitoreo permanente es clave para activar medidas inmediatas, con la finalidad de optimizar los desplazamientos de los usuarios y disminuir los tiempos de detención, contribuyendo así a mejorar la circulación, especialmente en hora punta”, señaló el MTT.

En tanto, desde el MOP hicieron un llamado a los usuarios a tomar las precauciones, planificar rutas y considerar tiempos extra para evitar posibles atochamientos vehiculares.