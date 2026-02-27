SUSCRÍBETE
    Nacional

    Gobierno presenta programa Chile Te Cuida y entrega kits a cuidadoras: beneficiaría a 6200 personas en su primera etapa

    El programa se enmarca en la implementación de la Ley Chile Cuida, que reconoce por primera vez el derecho al cuidado como un derecho socia

    Por 
    Javiera Ortiz
    Presentación Chile Cuida

    Desde el Mercado Puerto de Valparaíso, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, en conjunto de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y otras autoridades presentaron oficialmente el programa Chile Cuida, del nuevo Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.

    El programa se enmarca en la implementación de la Ley Chile Cuida, que reconoce por primera vez el cuidado como un derecho social, y pretende beneficiar a 6.200 personas cuidadoras no remuneradas en distintas comunas del país.

    En esta primera etapa, el plan se instalará específicamente en las comunas de Arica, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, La Florida, Maipú, Puente Alto, San Bernardo, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt.

    El objetivo es disminuir el desgaste de quienes cuidan a personas con dependencia moderada y severa a través de distintas estrategias de cuidado y autocuidado en su rutina. Esto enfocado a cuidadoras de personas con dependencia, cuya situación esté plasmada en el Registro Social de Hogares, que residan en estas comunas y que no hayan participado previamente en otros programas de cuidados.

    Toro destacó que “con Chile Te Cuida estamos dando un paso concreto en la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Este programa reconoce que el cuidado no puede seguir siendo una responsabilidad individual y silenciosa, sino una tarea social que debe contar con respaldo del Estado”.

    “La Ley Chile Cuida nos permite transformar ese reconocimiento en apoyos reales para quienes sostienen diariamente la vida de otras personas, avanzando hacia un país más justo y corresponsable”, agregó.

    Asimismo, Orellana señaló que “es importante celebrar la Ley Chile Cuida, porque nos acerca a una sociedad donde nadie cuide sola y donde no tener apoyo no signifique estar desprotegida. Una sociedad con redes y seguridad social, donde los problemas no se enfrenten de manera aislada”.

    Kits de Chile Cuida.

    En el marco de aquel programa, la cartera entregó el Kit Chile Cuida, que incluye la credencial oficial de persona cuidadora, un organizador con fichas educativas, una almohada viscoelástica, un cortador de pastillas, un termómetro digital, una caja organizadora de medicamentos, una compresa térmica y un mat de yoga.

    El programa operará principalmente de manera virtual e incluirá teleasistencia en salud física y mental y un centro de acompañamiento virtual para generar redes de apoyo mediante acompañamiento remoto.

    La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró que la comuna fuera sede de la inauguración de Chile Cuida. “Este programa permitirá que 400 personas cuidadoras de nuestra comuna accedan a apoyos concretos, acompañamiento y herramientas para su bienestar. Es un respaldo directo a quienes sostienen día a día a personas con dependencia severa y que muchas veces lo hacen en soledad”, sostuvo.

