VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Además el servicio de Red Movilidad anunció refuerzo de recorridos hacia comunas periféricas de la capital.

    Por 
    Antonella Cicarelli
    Referencial. FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este domingo se llevarán a cabo dos conciertos masivos, uno de ellos de la banda Los Jaivas en el Estadio Nacional y el del cantante puertorriqueño Anuel AA en el Estadio Santa Laura. Para esto Metro de Santiago anunció la extensión de su horario hasta las 00:30 horas para algunas estaciones de las líneas 3 y 6.

    • Estación de ingreso por Línea 3: Plaza Chacabuco.
    • Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Plaza Chacabuco, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
    • Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.
    • Estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.
    • Estación de combinación: Ñuñoa.

    Refuerzo en Red Movilidad por concierto en Los Jaivas

    Por lo mismo, también el servicio de Red Movilidad informó sobre el refuerzo de buses desde el Estadio Nacional hacia las comunas de Peñalolén, Maipú, Pudahuel, Puente Alto y La Florida, y también desde la estación Franklin hacia San Bernardo.

    Desde Estadio Nacional:

    Parada 1 / (M) Est.Nacional (PD115), ubicada en Av. Grecia con Presidente Madero

    • 506 hacia Peñalolén (de 00:00-1:00 del lunes 8)

    Parada 2 / Avenida Marathon (PD583), ubicada en Av. Grecia con Pedro Aguirre Cerda

    • 506 hacia Maipú
    • 516 hacia Pudahuel (por Alameda)

    Parada provisoria ubicada en Pedro de Valdivia con Grecia

    • 104x hacia La Florida y Puente Alto
    • 103 hacia Peñalolén

    Desde Metro Franklin (de 00:00 a 00:30 del lunes 8)

    Parada 6 / Andén (EIM) Franklin (PA827), ubicada en Estación Intermodal Franklin con Centenario (Placer con Centenario)

    201x hacia San Bernardo

    Parada 5 / Andén (EIM) Franklin (PA828), ubicada en Estación Intermodal Franklin con Centenario (Placer con Centenario)

    301x hacia Centro de San Bernardo

    Lee también:

    Más sobre:MetroConciertosestadio nacionalTransportes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Funcionaria de Carabineros es asaltada en Renca y se desmaya tras denunciar el ataque

    Chile es elegido por séptima vez como el Mejor Destino Aventura del Mundo en los World Travel Awards 2025

    Vivienda deshabitada es completamente quemada en Cañete: atentado fue adjudicado por la RML

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

    Militares afirman haber destituido al presidente de Benín mientras gobierno desmiente éxito en golpe de Estado

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Lo más leído

    1.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    2.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    3.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    4.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    5.
    Tras nuevo cruce entre Kast y Boric: Jara reitera que “el gobierno se tiene que dedicar a gobernar”

    Tras nuevo cruce entre Kast y Boric: Jara reitera que “el gobierno se tiene que dedicar a gobernar”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Caravana Navideña Coca Cola en Las Condes: este es el horario y recorrido

    Caravana Navideña Coca Cola en Las Condes: este es el horario y recorrido

    Aviso de marejadas para las costas entre Arica y el Golfo de Arauco: evento se iniciará este lunes

    Aviso de marejadas para las costas entre Arica y el Golfo de Arauco: evento se iniciará este lunes

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo
    Chile

    Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo

    Funcionaria de Carabineros es asaltada en Renca y se desmaya tras denunciar el ataque

    Chile es elegido por séptima vez como el Mejor Destino Aventura del Mundo en los World Travel Awards 2025

    La cartera de proyectos en la mente del exdueño de Le Fournil no tiene fin
    Negocios

    La cartera de proyectos en la mente del exdueño de Le Fournil no tiene fin

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    El dilema de la elección del consejero número 25 del Banco Central

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Michael Clark saca la voz: “El día que piense que yo le hago un mal a la U, voy a ser el primero en dar un paso al costado”
    El Deportivo

    Michael Clark saca la voz: “El día que piense que yo le hago un mal a la U, voy a ser el primero en dar un paso al costado”

    Por la gloria y un millonario botín: los cuantiosos premios que esperan a Cobreloa y Deportes Concepción si ascienden

    “Su equipo fue un juguete roto”: prensa española carga contra Pellegrini tras abultada caída del Betis ante Barcelona

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos
    Mundo

    OEA pide agilizar escrutinio en Honduras en medio de denuncias de fraude y ventaja mínima entre candidatos

    Militares afirman haber destituido al presidente de Benín mientras gobierno desmiente éxito en golpe de Estado

    Opositor venezolano Alfredo Díaz muere bajo custodia del Sebin: denuncian “patrón de represión estatal”

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile