Metro extiende horario de algunas estaciones por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA este domingo
Además el servicio de Red Movilidad anunció refuerzo de recorridos hacia comunas periféricas de la capital.
Este domingo se llevarán a cabo dos conciertos masivos, uno de ellos de la banda Los Jaivas en el Estadio Nacional y el del cantante puertorriqueño Anuel AA en el Estadio Santa Laura. Para esto Metro de Santiago anunció la extensión de su horario hasta las 00:30 horas para algunas estaciones de las líneas 3 y 6.
- Estación de ingreso por Línea 3: Plaza Chacabuco.
- Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Plaza Chacabuco, Hospitales, U. de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña.
- Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.
- Estaciones de salida por Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.
- Estación de combinación: Ñuñoa.
Refuerzo en Red Movilidad por concierto en Los Jaivas
Por lo mismo, también el servicio de Red Movilidad informó sobre el refuerzo de buses desde el Estadio Nacional hacia las comunas de Peñalolén, Maipú, Pudahuel, Puente Alto y La Florida, y también desde la estación Franklin hacia San Bernardo.
Desde Estadio Nacional:
Parada 1 / (M) Est.Nacional (PD115), ubicada en Av. Grecia con Presidente Madero
- 506 hacia Peñalolén (de 00:00-1:00 del lunes 8)
Parada 2 / Avenida Marathon (PD583), ubicada en Av. Grecia con Pedro Aguirre Cerda
- 506 hacia Maipú
- 516 hacia Pudahuel (por Alameda)
Parada provisoria ubicada en Pedro de Valdivia con Grecia
- 104x hacia La Florida y Puente Alto
- 103 hacia Peñalolén
Desde Metro Franklin (de 00:00 a 00:30 del lunes 8)
Parada 6 / Andén (EIM) Franklin (PA827), ubicada en Estación Intermodal Franklin con Centenario (Placer con Centenario)
201x hacia San Bernardo
Parada 5 / Andén (EIM) Franklin (PA828), ubicada en Estación Intermodal Franklin con Centenario (Placer con Centenario)
301x hacia Centro de San Bernardo
