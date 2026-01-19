Revisa los resultados de selección a universidades para la Admisión 2026. Foto referencial de archivo

Durante este lunes se publicarán los resultados de selección tras la postulación a universidades para la Admisión 2026.

La información corresponde a las 47 casas de estudio del Sistema de Acceso centralizado, que recibieron solicitudes hasta el pasado jueves, luego de la liberación de los puntajes de la PAES 2025.

Resultados de universidades 2026

Los resultados de selección de las universidades se encontrarán disponibles este lunes, 19 de enero, desde las 12:00 horas en el sitio demre.cl.

Cada postulante podrá revisar en la plataforma si fue seleccionado para matricularse en una institución o si quedó en lista de espera.

Quienes sean seleccionados podrán continuar con el trámite en el primer periodo de matrícula, que se extenderá desde el 20 al 22 de enero.

Por su parte, las personas en lista de espera deberán esperar por cupos vacantes en su carrera de interés y matricularse en el segundo periodo, que se activará entre el 23 y el 29 de enero.