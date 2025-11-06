Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias. Foto referencial de archivo

Ante la normativa que requiere a que las instituciones financieras reporten al Servicio de Impuestos Internos (SII) si una cuenta excede el límite de 50 transferencias mensuales, el organismo habilitó una manera para consultar dicha información.

El tope se encuentra vigente en el marco de la Ley 21.713 de Cumplimiento Tributario, diseñada para prevenir la evasión fiscal y el comercio informal, entre otros objetivos.

Esta ley señala que los bancos deben indicar cuando una persona reciba más de 50 abonos en un día, semana o mes, además de indicar si se registran 100 en un semestre, por parte de personas o entidades diferentes.

La información a facilitar al SII permitirá identificar al titular, incluyendo el RUT, además de la cuenta, la cantidad de abonos y si superan el límite establecido.

Sin embargo, el documento especifica que “no incluirá la información respecto de las personas o entidades que realizaron los abonos”.

Cómo revisar el tope de transferencias en el SII

Para revisar si una cuenta fue reportada al Servicio de Impuestos Internos por exceder el límite de transferencias bancarias se deben seguir estos pasos: