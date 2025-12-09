Rosalía en Chile: cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios. Foto referencial de archivo

En las próximas horas comenzará la preventa de entradas para los conciertos confirmados de Rosalía en Chile, que visitará nuestro país en el marco de su tour mundial Lux.

La artista española tiene dos presentaciones anunciadas en el Movistar Arena, para los días viernes 24 y sábado 25 de julio.

El regreso de la cantante se enmarca en la promoción de su nuevo álbum del mismo título y llega tras su última visita de 2023, en la que fue parte de Lollapalooza.

Venta de entradas para Rosalía en Chile

La venta de entradas para los conciertos de Rosalía en Chile se realiza mediante el sistema Puntoticket.

El proceso de preventa comenzará el 10 de diciembre a las 11:00 horas y se mantendrá hasta el día 11 o al agotar stock.

Dicha etapa estará dirigida a clientes Entel y Santander, quienes contarán con un 20% de descuento en la transacción.

Posteriormente, el 11 de diciembre a las 11:01 horas comenzará la venta general de boletos.

Las ubicaciones y precios, considerando valor total con cargo por servicio, son: