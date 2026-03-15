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    Sistema frontal deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz en el centro-sur del país

    En el balance, Senapred detalla las zonas que han registrado diversos sucesos. Se convocó a una reunión de mesa técnica nacional a las 18 horas de este domingo.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) publicó un balance sobre la situación de ocho regiones ante el sistema frontal que comenzó esta semana.

    Se han registrado diversos sucesos como deslizamiento de terreno, anegamientos, desbordes de diferentes cuerpos de agua, lo que incentivó a las autoridades a realizar cierre de pasos fronterizos y de puertos.

    Por esta razón, se han realizado diversas mesas técnicas y Cogrid a nivel regional, provincial y comunal. Además, se tiene previsto una reunión de la mesa técnica nacional a las 18:00 horas de este domingo.

    Sistema frontal deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz en el centro-sur del país

    Actualmente la región del Biobío y la comuna de Corral en la región de Los Ríos tienen alerta amarilla por evento meteorológico y por remoción de masa, respectivamente.

    Mientras que las regiones de O’Higgins, el Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y la provincia de Aysén en la región del mismo nombre tienen alerta temprana preventiva por evento meteorológico.

    Situaciones de emergencia relevantes

    Región del Maule

    • Cierre de los Pasos Fronterizos Pehuenche y Vergara.

    Región del Biobío

    • Cañete: Ruta P-560, deslizamiento de terreno, trabaja Vialidad.
    • Antuco: 30 personas se encuentran aisladas producto del corte de la Ruta Q- 45, sector Los Barros, altura del km. 110, debido a la erosión del terreno provocada por el cauce del estero El Volcán.
    • Adicionalmente, se registran caídas de árboles en las comunas de Santa Juana (Ruta 156), Negrete (Ruta Q-80), Nacimiento (Ruta 156) y Santa Barbara (Ruta Q-681).
    • Del mismo modo, se reportan anegamientos menores en diferentes puntos de la región.
    • Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Pichachén.

    Región de La Araucanía

    • Temuco: Desborde de canal Pillanlelbun, en el sector de Las Mariposas. Sin afectación a viviendas.
    • Perquenco: Caída de árbol en ruta interior a comunidad Luciano Cayul (6 familias afectadas).
    • Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Pino Hachado.

    Región de Los Ríos

    • Lanco: Deslizamiento de material en la Ruta T-203, sector Lilcoco, trabaja Vialidad.
    • Puertos cerrados para embarcaciones menores en Corral, Chaihuín, Río Bueno, Los Lagos Panguipulli, Pirehueico, Neltume, Pellaifa, Riñihue, Calafquén, Pullinque y Ranco.

    Región de Los Lagos

    • Calbuco: 1 vivienda con daño menor por anegamiento en calle O’Higgins.
    • Ancud: 5 viviendas con daño menor por anegamiento de calle 18 de Septiembre.
    • Puerto Varas: Remoción en masa en la Ruta CH-225 (sector Peyuhue), kilómetros 50,8 y 51,4, se mantiene corte preventivo de la ruta por parte de Vialidad.
    • Llanquihue: Remociones en masa en Ruta V-69 (Ensenada-Puelo-Puelche), tránsito con precaución; en Ruta CH-225 (Puerto Varas-Ensenada-Paso Pérez Rosales), tránsito suspendido.
    • Palena: Tránsito con precaución, debido a desborde de cauce sin nombre en Ruta W-885 (Río Chico-Las Escalas).
    • Adicionalmente, se han sido reportados diversos anegamientos de calles y caídas de árboles, sin afectación a viviendas en diferentes puntos de la región.
    • Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Peulla.

    Otros datos sobre la emergencia

    Además, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) también entregaron cifras sobre esta situación.

    La Superintendencia por su lado, entregó el registro de un total de 31.324 clientes que no están con suministro eléctrico actualmente.

    El desglose por cada región es el siguiente:

    • O’Higgins: 0 clientes.
    • Maule: 12.496 clientes.
    • Ñuble: 5.602 clientes.
    • Biobío: 7.049 clientes.
    • La Araucanía: 4.176 clientes.
    • Los Ríos: 931 clientes.
    • Los Lagos: 1.041 clientes.
    • Aysén: 29 clientes.

    Por otro lado, el Sernageomin compartió una minuta técnica por peligro de remociones de masa.

    • O’Higgins: moderada en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera y cordillera.
    • Maule: alta en precordillera y cordillera y moderada en litoral, cordillera de la costa y valle longitudinal.
    • Ñuble: alta en precordillera y cordillera y moderada en litoral, cordillera de la costa y valle longitudinal.
    • Biobío: alta en precordillera y cordillera y moderada en litoral, cordillera de la costa y valle longitudinal.
    • La Araucanía: baja en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera y cordillera.
    • Los Ríos: baja en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera y cordillera.
    • Los Lagos: baja en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera, cordillera, Chiloé, litoral interior, cordillera austral y patagonia subandina.
    • Aysén: baja en insular norte, litoral interior norte, cordillera austral norte, patagonia subandina norte, insular sur, cordillera austral sur y patagonia subandina sur.
    Sistema frontal deja afectación a viviendas, cortes de rutas y más de 31 mil clientes sin luz en el centro-sur del país

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