    Solicitan evacuar Culenmapu y Borde del Lago en Vichuquén por el avance de un incendio forestal

    Actualmente la comuna se encuentra en alerta roja desde la tarde del sábado.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Imagen del incendio en Vichuquén durante la jornada del 14 de febrero

    A las 3:58 de la tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta SAE en Vichuquén, en la región del Maule, para coordinar la evacuación de la población en algunos sectores de la comuna.

    En particular, el organismo solicita a las personas en Culenmapu y Borde del Lago abandonar el sector por el avance de un incendio forestal.

    Recordemos que desde la tarde del sábado, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y otras entidades han estado combatiendo una serie de focos en la comuna, que se encuentra actualmente en alerta roja.

    Según detalló la mañana de este domingo a Meganoticias el jefe de operaciones de Senapred, Cristian Espinoza, la emergencia ha consumido hasta ese momento un total de 250 hectáreas.

    “Confirmamos tres viviendas siniestradas, en donde son segundas viviendas. Tenemos una persona lesionada que el día de ayer sufrió una lesión en su ojo, en el pómulo. No tenemos más personas lesionadas“, mencionó.

