Solicitan evacuar sector Polpaico, en Tiltil, por incendio forestal

La tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del sector Polpaico, en Tiltil, Región Metropolitana, por un incendio forestal.

El hecho se registra en medio de una jornada de latas temperaturas, dado que para este 22 de noviembre, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) tenía pronosticado hasta 32°C de máxima en el sector norte de la capital .

En la solicitud de evacuación, Senapred confirmó la activación de la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) y llamó a la población a actuar con clama y acatar las indicaciones de la autoridad y equipos de respuesta.

“Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades“, sumaron.

#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Polpaico en la comuna de Tiltil, de la Región Metropolitana. pic.twitter.com/LfgoQz7d4V — SENAPRED (@Senapred) November 22, 2025

La Corporación Nacional Forestal (Conaf), en un reporte publicado a las 14.07 horas, precisó que el incendio forestal fue denominado “El Bajo” y que ha afectado, preliminarmente, una superficie de cinco hectáreas .

En el lugar trabajan cuatro brigadas, tres helicópteros, un avión cisterna y un camión cisterna de Conaf; además de personal de Bomberos.

NOTICIA EN DESARROLLO...