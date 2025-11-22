Solicitan evacuar sector Polpaico, en Tiltil, por incendio forestal
El hecho se registra en medio de una jornada de latas temperaturas, dado que para este 22 de noviembre.
La tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del sector Polpaico, en Tiltil, Región Metropolitana, por un incendio forestal.
El hecho se registra en medio de una jornada de latas temperaturas, dado que para este 22 de noviembre, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) tenía pronosticado hasta 32°C de máxima en el sector norte de la capital.
En la solicitud de evacuación, Senapred confirmó la activación de la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) y llamó a la población a actuar con clama y acatar las indicaciones de la autoridad y equipos de respuesta.
“Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades“, sumaron.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf), en un reporte publicado a las 14.07 horas, precisó que el incendio forestal fue denominado “El Bajo” y que ha afectado, preliminarmente, una superficie de cinco hectáreas.
En el lugar trabajan cuatro brigadas, tres helicópteros, un avión cisterna y un camión cisterna de Conaf; además de personal de Bomberos.
NOTICIA EN DESARROLLO...
Lo Último
Lo más leído
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.