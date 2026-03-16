“Nuestra participación en el Chile Open 2026 refleja los valores que compartimos con el deporte, como la excelencia y el trabajo en equipo, lo que nos permite estar presentes en todo el país con nuestras nuevas estaciones de servicio y tiendas de conveniencia, fortaleciendo comunidades, promoviendo la innovación y conectando con miles de personas todos los días”, dice Edgardo Escobar, CEO de Esmax, una empresa Aramco.

La participación de la Compañía proyecta su liderazgo en el sector energético y también el compromiso de llevar su energía a todo Chile, facilitando la vida de las personas y conectando con ciudades e industrias de todo el país.

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 Ignacio Figueroa, Executive Director Factoring, Confirming y Leasing en BTG Pactual; Tomás Balmaceda, CFO de Esmax, empresa Aramco; Benjamín Ugarte, Executive Director Estructuración de Crédito y Diego Mandiola, ejecutivo comercial Banca Corporativa, ambos de BTG Pactual. JAIME VALENZUELA

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 JAIME VALENZUELA

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 Francisco Lasen, director de Marley Coffee Chile, Cristián Peirano, Country Manager Chile de Monster Energy Corporation y David Wurman, gerente Tiendas de Conveniencia de Esmax. JAIME VALENZUELA

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 Matías Masera, gerente general de Redeco; Benjamín Westenenk, gerente de Expansión de Red de Esmax, empresa Aramco y Francisco Suric, socio de CBS Inmobiliaria. JAIME VALENZUELA

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 Amit Sodani, CEO y Founder de Kupos.com y Andrés Garay, gerente de B2B y Logística Combustible de Esmax, empresa Aramco. JAIME VALENZUELA

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 Juan Pablo Berríos, gerente de Abastecimiento y Logística en MITTA; Max Errázuriz, Business Development Manager de Comercial Interadi y Rafael Mira, gerente Lubricantes de Esmax, empresa Aramco. JAIME VALENZUELA

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 Catalina Infante, Alejandro Tabilo y Trinidad Infante en Meet&Greet stand de Aramco. JAIME VALENZUELA

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 Flavio Santos, Brand Strategy Aramco y Pía Aguilar, subgerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Esmax, empresa Aramco. JAIME VALENZUELA

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 Isidora Olavarría, Brand Manager de Combustible y Nicole Pauliac, gerente de Marketing, ambas de Esmax, empresa Aramco. JAIME VALENZUELA

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 Marcelo Rivera subgerente de Ventas TV de TVN y Francisca Rojas, jefe de Medios y Canales Digitales de Esmax, empresa Aramco. JAIME VALENZUELA

Aramco impulsa el deporte y la energía en el Chile Open 2026 Ejecutivos de las diversas empresas auspiciadoras y organización de ChileOpen junto al tenista y ganador Luciano Darderi.